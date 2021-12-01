Среди многих продуктов, которые будут выпущены в следующем году, компания AMD предположительно представит новые процессоры на базе архитектуры Zen2. Надежный инсайдер 热心 市民 描边 怪(Enthusiastic Citizen), который часто делится эксклюзивными фотографиями будущих продуктов, теперь утверждает, что AMD запустит новую серию на основе существующих чипов.

Согласно сообщению, опубликованному на форуме Chiphell, AMD представит серию процессоров Renoir-X на базе архитектуры Zen2 для сокета AM4, которые должны быть почти идентичны серии Ryzen 4000G, за исключением отключенной встроенной графики Vega. Инсайдер не пояснил, означает ли это полное отсутствие графического процессора или его принудительное отключение.

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Enthusiastic Citizen пояснил, что по производительности серия должна соответствовать процессорам Intel Core i3. Следует отметить, что Intel не выпускала серию процессоров Core i3 11-го поколения для настольных ПК, но, как ожидается, в начале следующего года представит линейку чипов Core i3 на базе архитектуры Alder Lake-S. Вероятно инсайдер под соответствием подразумевает одинаковое количество ядер, поскольку в серию Ryzen 3 4000G входят четырехъядерные модели, как и процессоры Alder Lake. Инсайдер также добавляет, что процессоров Ryzen 7 с восемью ядрами не будет в линейке Renoir-X.

С появлением Renoir-X AMD продлевает жизненный цикл платформы AM4, которой уже целых 5 лет платформы, что довольно много при скорости развития компьютерных технологий.