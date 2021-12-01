Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD готовит APU Renoir-X без встроенной графики

Такую информацию сообщил один из надежных отраслевых инсайдеров
[ ] для раздела Блоги
+
Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты

 Среди многих продуктов, которые будут выпущены в следующем году, компания AMD предположительно представит новые процессоры на базе архитектуры Zen2. Надежный инсайдер 热心 市民 描边 怪(Enthusiastic Citizen), который часто делится эксклюзивными фотографиями будущих продуктов, теперь утверждает, что AMD запустит новую серию на основе существующих чипов.

 Согласно сообщению, опубликованному на форуме Chiphell, AMD представит серию процессоров Renoir-X на базе архитектуры Zen2 для сокета AM4, которые должны быть почти идентичны серии Ryzen 4000G, за исключением отключенной встроенной графики Vega. Инсайдер не пояснил, означает ли это полное отсутствие графического процессора или его принудительное отключение.

реклама

 Enthusiastic Citizen пояснил, что по производительности серия должна соответствовать процессорам Intel Core i3. Следует отметить, что Intel не выпускала серию процессоров Core i3 11-го поколения для настольных ПК, но, как ожидается, в начале следующего года представит линейку чипов Core i3 на базе архитектуры Alder Lake-S. Вероятно инсайдер под соответствием подразумевает одинаковое количество ядер, поскольку в серию Ryzen 3 4000G входят четырехъядерные модели, как и процессоры Alder Lake. Инсайдер также добавляет, что процессоров Ryzen 7 с восемью ядрами не будет в линейке Renoir-X.

 С появлением Renoir-X AMD продлевает жизненный цикл платформы AM4, которой уже целых 5 лет платформы, что довольно много при скорости развития компьютерных технологий.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd ryzen apu alder lake zen zen 2 ryzen 3 apu amd zen2 ryzen 3 4000g
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
23
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
222
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620
22
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
18
Битва процессоров: Ryzen 5 3500Х VS Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
6
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX53U
7
Hitman 2 и Hitman 3: тестирование лучших игровых компьютеров
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S360
26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1070 Ti в связке с процессором Core i5-10600KF
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI
25

Интересные материалы

Тестирование процессора Intel Core i7-12700K (Alder Lake)
18 ноября 2021 193
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
30 ноября 2021 222
Обзор игрового кресла AeroCool Crown AeroWeave
21 ноября 2021 53
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
1 декабря 2021 23
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620
29 ноября 2021 22
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI
23 ноября 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Игрока в Forza Horizon 5 заблокировали на 7 978 лет за раскраску машины шуточным изображением Ким Чен Ына с «ядерной» тематикой
176
44 актуальных смартфона Xiaomi 2019-2021 года получили стабильную MIUI 12.5 Enhanced Edition
6
В Швейцарии разработали аэрогель, который может совершить революцию в водородной энергетике
3
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 уже готовятся к выпуску: 5-нм TSMC и 50-60% прирост в играх
47
Shiba Inu ощутимо подорожала после листинга на Kraken, а Кит купил 25 трлн монет за $1 млрд
5
ASUS представит ноутбук ROG Zephyrus Duo 16 GX650 на AMD Ryzen 9 6900HX и NVIDIA RTX 3080 Ti
7
Технологические компании из Евросоюза подали на Microsoft жалобу за установку OneDrive в Windows
7
Энтузиаст создал первую фотореалистичную модификацию Grand Theft Auto IV с тенями и отражениями
2
Виртуальная супер-яхта была только что продана в метавселенной за $650 000
13
Ультимативная DDR5-6200 оказалась всего на 6% быстрее DDR4-4000 с Core i9-12900K в тестах CapFramex
31
Sony Xperia 5 III поступает в продажу в России по сниженной цене и с наушниками в подарок
+
Китайская Innosilicon выпустила геймерскую видеокарту Type B – аналог GeForce RTX 2080 на 32 Гб
2
Видео: целых 15 минут геймплея приключенческой игры Syberia: The World Before, которая выходит уже 10 декабря
3
У Intel имеется секретная лаборатория, где хранятся и работают старые процессоры разных моделей
18
Российские геймеры переходят на недорогие GeForce GTX 1650/1050 Ti и бюджетную GeForce GT 1030
29
В России вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам
25
YouTube борется с методами раскрытия количества дизлайков
51
В S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl могут появиться микротранзакции
4
Эфир подорожал на 9% за сутки, а эксперты РБК ожидают новых ценовых рекордов в ближайшие дни
3
Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo GX650 может получить новые Ryzen 9 6900HX и GeForce RTX 3080 Ti
1

Популярные статьи

О Виталике, который зарабатывал десятки биткоинов за статьи в блоге, а потом изобрел свою крипту
90
Энтропия - невидимая сила, управляющая хаосом Вселенной
34
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
184
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
222
О превосходстве Apple M1 Pro над флагманами AMD и Intel
171
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
73
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
98
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
23
Игры на мобильных чипах NVIDIA в десктопных видеокартах: N17E-G2 вместо GP104 - это возможно
28
Мои впечатления от игры Overkill’s The Walking Dead
1

Сейчас обсуждают

KashtanPalash
01:56
Боевые жабы и черепахи ниндзя... так вот почему они такие подготовленные.
Улиточный шутер с видом сверху Clid The Snail выйдет на ПК в середине декабря
Мегавольт
01:52
Эпоха халявы наступила. Электриком и врачом никто не хочет работать (страшно,опасно и ответственность). Первая волна пандемии короны четко показала, кто будет нужен людям при НЕХ(неведомая е*анная *уй...
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
Дмитрий
01:44
но только в серверах
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
Дмитрий
01:42
ахах вот щас ты не прав. Смешно но я тестирую 11 винду с самого первого дня. И там пункты меню как раз каждую неделю более русифицировались))
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
darmate
01:40
на 10 сидят старпёры
Количество пользователей Windows 11 выросло за ноябрь почти в два раза
Дмитрий
01:38
андроид более юзерфрендли даже если его в машину запихать. поэтому линукс и теряет юзверей и не растет число польователей
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
Дмитрий
01:37
Смешно что он приводит винду как спрятанные настройки. А в линуксе где за каждой ерундой надо открывать консоль он умолчал
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
Lospollos Hermanos
01:36
Не движке хрома (Гугловским API) , а хромиуме (открытый исходник). Большая разница.
YouTube борется с методами раскрытия количества дизлайков
Дмитрий
01:36
Следующий раз попробуй всякие андроидные версии ос которые заточены под десктоп. На мой взгляд даже они лучше чем голый линь.
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
Мегавольт
01:35
Красава че. У старшей языки поперли, грамматика от зубов отлетает. Говорю, учи в жизни пригодится.
О Виталике, который зарабатывал десятки биткоинов за статьи в блоге, а потом изобрел свою крипту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем