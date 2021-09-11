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Смартфоны Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro снова попали в новостные ленты, благодаря инсайдерам @ishanagarwal24 и Pricebaba. Новые рендеры телефонов соответствуют появившимся ранее и подтверждают, что Xiaomi оснастила оба смартфона серии Xiaomi 11T основной камерой разрешением 108 МП. Насколько можно судить, у Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro камеры одинаковые.

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Xiaomi представит 11T и 11T Pro в одинаковых цветах: небесно-голубом, метеоритном сером и лунно-белом. Однако ни Pricebaba, ни @ishanagarwal24 не раскрыли никаких спецификаций смартфонов Xiaomi 11T. Ожидается, что отличаться Xiaomi 11T Pro от 11T будет как минимум поддержкой Xiaomi Hyper Charge.

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Pricebaba опубликовал первые рендеры, показывающие Xiaomi 11 Lite 5G NE в цветах при выходе смартфона в продажу. Ранее @ishanagarwal24 и 91mobiles демонстрировали текстурированную белую модель смартфона. Таким образом Xiaomi 11 Lite NE 5G сохранит цвета Mi 11 Lite 4G и дополнительно получит белый цвет.





Xiaomi 11T Pro реклама Ожидается, что Xiaomi анонсирует модели 11T, 11T Pro и 11 Lite NE 5G 15 сентября. Все устройства должны получить разумную цену, а младшая версия будет стоить 329 евро.

Xiaomi 11T



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