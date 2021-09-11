В сеть попали рендеры Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro и Xiaomi 11 Lite 5G NE
Смартфоны Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro снова попали в новостные ленты, благодаря инсайдерам @ishanagarwal24 и Pricebaba. Новые рендеры телефонов соответствуют появившимся ранее и подтверждают, что Xiaomi оснастила оба смартфона серии Xiaomi 11T основной камерой разрешением 108 МП. Насколько можно судить, у Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro камеры одинаковые.
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Xiaomi представит 11T и 11T Pro в одинаковых цветах: небесно-голубом, метеоритном сером и лунно-белом. Однако ни Pricebaba, ни @ishanagarwal24 не раскрыли никаких спецификаций смартфонов Xiaomi 11T. Ожидается, что отличаться Xiaomi 11T Pro от 11T будет как минимум поддержкой Xiaomi Hyper Charge.
Pricebaba опубликовал первые рендеры, показывающие Xiaomi 11 Lite 5G NE в цветах при выходе смартфона в продажу. Ранее @ishanagarwal24 и 91mobiles демонстрировали текстурированную белую модель смартфона. Таким образом Xiaomi 11 Lite NE 5G сохранит цвета Mi 11 Lite 4G и дополнительно получит белый цвет.
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Ожидается, что Xiaomi анонсирует модели 11T, 11T Pro и 11 Lite NE 5G 15 сентября. Все устройства должны получить разумную цену, а младшая версия будет стоить 329 евро.
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