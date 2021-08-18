Realme анонсировала планшет Realme Pad с AMOLED дисплеем
Компания Realme несколько часов назад на своем очередном мероприятии представила несколько новых устройств, включая RealmeBook, Realme Master GT, а также объявила о предстоящем запуске новой линейки планшетов Realme Pad.
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Устройство было сертифицировано уже несколько недель назад, и теперь было официально подтверждено компанией Realme. Впрочем, на мероприятии особо ничего не было сказано, кроме того, что оно скоро будет выпущено. Планшет Realme Pad также упоминался в Твиттере, а директор по маркетингу компании Фрэнсис Вонг подтвердил наличие у новинки AMOLED дисплея.
Realme Pad появился после выпуска планшета Xiaomi Mi Pad 5, который уже отлично продается на территории Китая. Учитывая соперничество между компаниями Realme и Xiaomi, ожидается, что Realme Pad будет конкурировать с Mi Pad 5. Новинка от Realme уже имеет преимущество перед планшетом Xiaomi, поскольку серия Mi Pad 5 имеет ЖК-дисплеи, в то время как Realme Pad будет комплектоваться дисплеем AMOLED.
На данный момент о технических характеристиках Realme Pad известно очень мало, но из сертификационной документации известно о двух моделях с различной емкостью аккумулятора в 6952 мАч и 7100 мАч.
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