Графические карты AMD Instinct MI200 будут выпущены к концу этого года
После подтверждения того, что графический процессор CDNA2 уже поставляется первым покупателям, AMD объявила на корпоративной презентации, что эти процессоры будут запущены к концу этого года.
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Архитектура AMD CDNA2 является преемником CDNA, первой архитектуры AMD, разработанной специально для центров обработки данных. AMD подтвердила, что графический процессор на основе этой архитектуры под кодовым обозначением Aldebaran, уже поставляться первым клиентам. Это означает, что выход графических карт на его основе близок. Теперь это подтверждается также корпоративными презентациями AMD для инвесторов.
Стоит отметить, что несмотря на скорый выход, по-прежнему не раскрывается техпроцесс, который используется при изготовлении графических процессоров на архитектуре CDNA2. Упоминается лишь некий продвинутый техпроцесс.
AMD Aldebaran станет первым графическим процессором AMD с использованием технологии MCM (multi-chip-module), который должен быть представлен раньше новой архитектуры AMD для игровых видеокарт RDNA3. По слухам, GPU будет состоять из двух чиплетов со 128 вычислительными блоками каждый. Предполагается, что каждый модуль должен иметь 128 потоковых процессоров, что в сумме составляет 16384 ядер.
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Наряду со значительным увеличением количества ядер по сравнению с графическим процессором CDNA первого поколения, Aldebaran будет предлагать до 128 ГБ памяти стандарта HBM2e. AMD Instinct MI200 будет конкурировать с ускорителями Intel Xe-HP и NVIDIA Hopper, запуск которых ожидается в ближайшие три квартала. Каждый из этих ускорителей будет построен с использованием технологии MCM, что является важной вехой в индустрии графических процессоров.
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