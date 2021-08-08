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На сайте Zhihu появились первые тесты графического процессора Radeon RX 6700M, который был установлен в ноутбуке MSI Delta 15. Этот игровой ноутбук работает на базе процессоров AMD Ryzen серии 5000H и поддерживает технологию AMD SmartShift.

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Мобильная графическая карта AMD RX 6700M основана на урезанном графическом процессоре Navi 22 с 2304 потоковыми процессорами. Необычным является конфигурация памяти, объем которой составляет 10 ГБ, а шина памяти имеет 160-битный интерфейс.

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Сначала ноутбук был протестирован в 3DMark Time Spy. Карта набрала 9282 балла с неизвестной версией драйвера и 9837 баллов с новым драйвером Adrenalin 21.7.2.

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Компания AMD позиционирует карту для игры при разрешении от 1080p до 1440p. Этому способствует большой объем памяти GDDR6, которого достаточно для хранения текстур высокого качества.

В среднем видеокарта обеспечивает на 109,1% лучшую производительность, чем графический процессор GeForce RTX 3070 Max-Q с TDP 80 Вт. Важно отметить, что протестированная модель (R21M-E110-70) предлагается с тремя вариантами TGP: 80 Вт, 110 Вт и 135 Вт. Ни тестировщик, ни MSI не сообщают точной информации о том, какой вариант установлен в ноутбуке Delta 15. Как отмечает автор, это точно не версия мощностью 135 Вт. Максимальная графическая мощность с учетом технологии SmartShift при тестировании составила 115 Вт. Таким образом можно сделать вывод, что видеокарта имеет мощность 110 Вт.

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Это только первые результаты, и в ближайшее время должны появиться более подробные и масштабные тесты.