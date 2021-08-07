В сети появились спецификации компьютеров Intel NUC 12 на базе процессоров Alder lake
Не так давно компания Intel анонсировала компьютеры серии NUC 11. Но уже сейчас появилась информация о модели NUC 12 следующего поколения, которая будет основана на процессорах Alder Lake. Благодаря пользователю Twitter под ником 9550pro, в сеть попал слайд с информацией о NUC 12, которые будут оснащены процессорами Alder Lake Core i5 и Core i7, а в начале следующего года Core i9.
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Глядя на слайд, видно серьезное улучшение характеристик. Процессоры Alder Lake поддерживают оперативную память стандартов DDR4 и DDR5, но, поскольку новые модели относятся к серии SFF, то NUC 12 поддерживает только до 64 ГБ памяти DDR4-3200. Помимо этого можно заметить дискретные графические карты в составе систем. Скорее всего, это игровые графические процессоры Intel DG2, которые должны быть выпущены в начале 2022 года. В спецификациях представлено первое официальное подтверждение конфигураций видеопамяти графических карт, младшая из которых имеет 8 ГБ GDDR6, карта среднего уровня получает 12 ГБ, а модель высокого класса получит 16 ГБ локальной памяти.
Что касается системы хранения, то она получила два порта M.2 2280 PCIe 4.0 X4 и один M.2 2280 PCIe 3.0 X4, совместимые с модулями Intel Optane Memory M10 и H10. Подключение к Интернету обеспечивается с помощью сетевой карты 2,5 Gb и модуля AX 411 Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.2. Компьютер будет иметь передние и задние разъемы Thunderbolt 4 с возможностью быстрой зарядки телефона, 6 разъемов USB-A 3.1 Gen 2 и 2 разъема USB 2.0, аудиоразъемы, а также устройство чтения карт памяти. Внешний блок питания будет иметь мощность 230/330 Вт в зависимости от выбранной модели графической карты.
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