Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

PowerColor анонсировала видеокарты Radeon RX 6600 XT серий Red Devil и Hellhound

Новинки получили фирменный дизайн
[ ] для раздела Блоги
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 PowerColor представила видеокарты на базе графического процессора Radeon RX 6600 XT серий Red Devil и Hellhound. Также немного позже появятся видеокарты серий Fighter и Red Dragon. PowerColor Radeon RX 6600 XT Red Devil является довольно крупной видеокартой в трехслотовом исполнении. Система охлаждения представлена массивным составным радиатором из алюминиевого сплава, который обдувается двумя вентиляторами. В целом система охлаждения аналогична другим видеокартам серии Red Devil, но имеет несколько меньший размер. Никуда не делись и светящиеся элементы возле задней части.

реклама

 Как и все карты серии, Radeon RX 6600 XT Red Devil получит высокий заводской разгон, чему способствует мощная подсистема питания, включающая 12-фазный VRM, а также 8-контактный и 6-контактный разъемы питания. Видеокарта имеет два профиля работы, благодаря наличию двух BIOS.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
-21000р на 14Tb WD
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

 Radeon RX 6600 XT Hellhound имеет более компактные размеры и дизайн. Система охлаждения занимает два слота и имеет менее массивный радиатор с тремя тепловыми трубками, обдуваемый двумя подсвечивающимися 80-миллиметровыми вентиляторами. Подсветка не постоянная, её можно отключать или включать специальным переключателем. За питание карты отвечает один 8-контактный разъем PCIe. Тактовые частоты видеокарт пока не известны.

 Что касается стоимости и времени появления в продаже, то компания пока не раскрыла эту информацию.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd radeon powercolor radeon rx 6600 xt rx 6600 xt radeon rx 6600 xt hellhound radeon rx 6600 xt red devil
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
7
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
54
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
13
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
4
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
36
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
24
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
24

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 54
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 36
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 68
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В магазинах РФ заканчиваются видеокарты NVIDIA для добычи Эфира – майнерам угрожает дефицит
136
GeForce RTX 4080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм и 18 432 ядер CUDA
44
Недорогие игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 скинула за месяц 40 000р
77
USB-майнер NewPac за месяц добывает более 0,0002478 биткоина и окупает электроэнергию
26
Джефф Безос больше не самый богатый человек мира
24
GPU Nvidia Ada Lovelace в RTX 40 Series станут шагом вперёд на уровне перехода от Maxwell к Pascal
73
Запускать Linux-программы в Windows 10 стало проще — для установки WSL нужна всего одна команда
32
Процессоры Ryzen 5000 ощутимо подешевели в РФ – Ryzen 7 5800X на 4000р дешевле рекомендованной цены
27
Мошенники скопировали сайт Discord и крадут аккаунты Steam
12
Власти США считают появление официальной цифровой валюты неизбежным и необходимым
75
Palit не рекомендует покупать видеокарты после майнинга
36
Биткоин подешевел на 2000 долларов, но аналитики РБК верят в его рост до $65 000 к концу 2021 года
26
Ключи дешифрования BitLocker в текстовом виде можно перехватить из чипа TPM
4
AMD не брезгует условными обозначениями старых процессоров Intel
59
3dfx Interactive намекает на возвращение графических ускорителей Voodoo
37
Флагманы Xiaomi получили Android 12 на MIUI 12.5
1
Wccftech: Прирост производительности NVIDIA GeForce RTX 40 будет весьма впечатляющим
52
Тепло принятая игроками космическая стратегия Dyson Sphere Program разошлась 1,5-миллионным тиражом
1
AMD напомнила о близости начала продаж Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G
32
ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger ITX получит лишь один вентилятор, а Challenger PRO — целых три
6

Популярные статьи

Изучаем ситуацию с майнерами Chia — оставили ли они жёсткие диски HDD и SSD в покое и что с ценами
72
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
7
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
14
Вспоминаем, о чем были игры Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 1 и 2
6
Распродажа 2021 – ключи для Windows 10 по цене от 940 рублей

Сейчас обсуждают

One More
23:45
Срежется комсы немного да, но не критично, копаем дальше
Августовский хардфорк Эфира London негативно скажется на доходах майнеров
Galfordo
23:42
с каких пор ВОВ стал донатным?
Activision Blizzard убрала из WoW Classic анимацию «плевок» на фоне скандала с домогательствами
Дмитрий
23:41
Друг когда то брал себе 1080ти от колорфул. Так он ее хейтил за плохое недостаточное охлаждение. короче так и продал на авито. Избавился. Сейчас то может уже что то изменилось.
Видеокарта Colorful iGame GeForce RTX 3060 Mini OC отличается компактностью и ограничителем майнинга
SandeMC
23:41
Тебе норм? Сексист ебучий. Девушки то тебе чем не угодили? Девушки вполне могут быть на главных ролях и сильными, только главное чтобы их узнаваемость девки оставили. Одно дело когда просто заменяют п...
Инсайдер: Fortnite скоро переедет на движок Unreal Engine 5
Виталий Shokerxxx
23:39
скоро придумают с помощью ии рекламные модули неудаляемые).
YouTube тестирует подписку Premium Light — она только отключает рекламу, но и стоит дешевле
Дункан Маклауд
23:39
Вот же пидорасы. Как мне теперь плевать на еще не покинувших тело ордынцев?
Activision Blizzard убрала из WoW Classic анимацию «плевок» на фоне скандала с домогательствами
1 1
23:37
YouTube Vanced
YouTube без рекламы за меньшие деньги с подпиской Premium Lite тестируется в ряде стран
Hacknir
23:33
я его не смотрю лет 15 уже
YouTube без рекламы за меньшие деньги с подпиской Premium Lite тестируется в ряде стран
zoog
23:33
Ролик чисто риторический. Но уже видны - 200%й контраст, вид с зада, нелюди.
Симпатичный тизер ролевой игры The Wayward Realms от авторов The Elder Scrolls II Daggerfall
D3m0n
23:24
Ахахаа
AMD официально дала старт появлению гибридных процессоров Ryzen 5000G в розничной продаже
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем