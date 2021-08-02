PowerColor анонсировала видеокарты Radeon RX 6600 XT серий Red Devil и Hellhound
PowerColor представила видеокарты на базе графического процессора Radeon RX 6600 XT серий Red Devil и Hellhound. Также немного позже появятся видеокарты серий Fighter и Red Dragon. PowerColor Radeon RX 6600 XT Red Devil является довольно крупной видеокартой в трехслотовом исполнении. Система охлаждения представлена массивным составным радиатором из алюминиевого сплава, который обдувается двумя вентиляторами. В целом система охлаждения аналогична другим видеокартам серии Red Devil, но имеет несколько меньший размер. Никуда не делись и светящиеся элементы возле задней части.
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Как и все карты серии, Radeon RX 6600 XT Red Devil получит высокий заводской разгон, чему способствует мощная подсистема питания, включающая 12-фазный VRM, а также 8-контактный и 6-контактный разъемы питания. Видеокарта имеет два профиля работы, благодаря наличию двух BIOS.
Radeon RX 6600 XT Hellhound имеет более компактные размеры и дизайн. Система охлаждения занимает два слота и имеет менее массивный радиатор с тремя тепловыми трубками, обдуваемый двумя подсвечивающимися 80-миллиметровыми вентиляторами. Подсветка не постоянная, её можно отключать или включать специальным переключателем. За питание карты отвечает один 8-контактный разъем PCIe. Тактовые частоты видеокарт пока не известны.
Что касается стоимости и времени появления в продаже, то компания пока не раскрыла эту информацию.
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