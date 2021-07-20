Видеокарты серии Radeon RX 6600 выйдут 11 августа
Интернет ресурс Fudzilla, ссылаясь на собственный источник информации, утверждает, что компания AMD выпустит видеокарты Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT 11 августа. Из этого также следует, что анонс новинок состоится немного раньше.
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Основные спецификации видеокарт серии Radeon RX 6600 на данный момент известны. Обе карты будут основаны на графическом процессоре Navi 23. Этот чип уже известен, так как используется в видеокарте Radeon RX 6600M, предназначенной для портативных компьютеров, и в Radeon Pro W6600, предназначенной для портативных рабочих станций.
Согласно имеющимся данным, старшая видеокарта серии Radeon RX 6600XT будет работать на полноценном чипе Navi 23 и иметь 2048 потоковых процессоров. Она также получит 8 ГБ памяти стандарта GDDR6. Младший представитель серии Radeon RX 6600 будет равноценен мобильной Radeon RX 6600M и основан на урезанном чипе Navi 23 XL, в котором функционируют лишь 1792 потоковых процессора. Что касается конфигурации памяти, то она может иметь объем как 4 ГБ, так и 8 ГБ. Информация о тактовых частотах обеих видеокарт пока отсутствует.
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