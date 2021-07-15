Valve представила собственную портативную консоль Steam Deck на APU AMD
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Сегодня на рынке портативных игровых консолей стало на одного игрока больше. Компания Valve анонсировала свою портативную консоль Steam Deck. Ранее консоль носила название Steam Pal. Устройство работает под управлением операционной системы SteamOS 3.0 на основе Arch Linux.
Согласно официальной информации, консоль Steam Deck работает на процессоре AMD на архитектуре Zen 2 с четырьмя ядрами на борту с максимальной тактовой частотой 3,5 ГГц. Встроенный в APU графический процессор построен на архитектуре RDNA 2 и оснащен восемью исполнительными блоками, работающими на частоте 1,6 ГГц. Процессор специально разработан для этой консоли и не имеет аналогов среди APU для персональных компьютеров. Согласно официальным спецификациям, игровая консоль имеет энергопотребление от 4 до 15 Вт.
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Кроме того, игровая консоль компании Valve оснащается оперативной памятью стандарта LPDDR5 в количестве 16 ГБ. Консоль будет иметь три варианта с различным количеством встроенной памяти: первый с 64 Гб памяти eMMC, с NVMe SSD накопителем объемом 256 Гб и NVMe SSD объемом 512 ГБ. Также существует возможность увеличить память, благодаря наличию слота для карт памяти Micro SD.
За вывод изображения отвечает 7-дюймовый HD-дисплей с разрешением 1280 x 800 пикселей, частотой 60 Гц и яркостью 400 нит.
Оформить предварительный заказ на консоль можно будет с завтрашнего дня, однако, пощупать и испытать новинку от Valve можно будет только в конце 2021 года. Что касается стоимости консоли, то самая простая версия с 64 Гб памяти получила ценник в 399 долларов. Варианты с 256 Гб и 512 Гб будут стоить 529 долларов и 649 долларов соответственно.
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