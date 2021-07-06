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Как ожидается, будущие вычислительные графические процессоры AMD Instinct MI200 будут представлены в суперкомпьютере Setonix, созданном компанией Pawsey SuperComputing. Об этом сообщил технический директор австралийской компании Уго Веретто на ISC 2021. Помимо более чем 750 вычислительных графических процессоров MI200, Setonix также будет иметь 200 000 ядер процессоров AMD EPYC Milan на основе микроархитектуры Zen 3. Кластер процессоров получит более 548 ТБ оперативной памяти, а каждый вычислительный графический процессор будет иметь по 128 ГБ памяти HBM2e. Пиковая производительность Setonix составит около 50 петафлопс, а общая стоимость проекта составит 70 миллионов долларов.

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Судя по предыдущим утечкам, ожидалось, что Mi200 под кодовым названием Aldebaran может получить многочиповую модульную конструкцию, но переход с 32 до 128 ГБ оперативной памяти HBM2e является довольно неожиданным поворотом. Совсем недавно пользователь Twitter под ником Locuza опубликовал диаграмму графического процессора Instinct MI200, показывающую количество вычислительных единиц и распределение памяти HBM2e. На диаграмме отмечается, что Matrix Engines v2 по существу удваивает пропускную способность BF16 и FP16 по сравнению с графическим чипом MI100, обеспечивая производительность 1024 FLOP за такт. В следующем твите Locuza упоминает, что графический процессор MI200 и процессор EPYC Milan имеют новые архитектуры, которые обеспечивают совместное адресное пространство памяти между двумя чипами.

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Архитектуры CDNA2 и RDNA3 должны иметь довольно много общего, поэтому игровые графические процессоры следующего поколения от AMD, возможно, также получат значительно увеличенный объем памяти, вплоть до 32 ГБ и обновленный Infinity Cache.