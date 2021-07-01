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Windows 11 запустили на OnePlus 6T, Xiaomi Mi 8

Однако многие функции системы нельзя использовать на смартфонах
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 Запуск Windows на телефоне долгое время был мечтой энтузиастов, особенно после того, как компания прекратила выпуск своих смартфонов с Windows. Хотя, возможно, смартфон Microsoft под управлением Windows 11  никогда не увидит свет, некоторые разработчики показали предварительную версию операционной системы, работающей на Android телефонах.

 Компания Microsoft недавно выпустила первую предварительную версию Windows 11 для инсайдеров, и, естественно, некоторые энтузиасты решили попробовать свои силы в работе с настольной Windows на телефонах Android от компаний OnePlus и Xiaomi.

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 Эти усилия находятся на начальной стадии, но разработчик Xilin Wu, стоящий за проектом «Renegade», сказал, что Windows 11 ARM64 может быть установлена на телефоны с чипсетом Snapdragon 845.

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 Благодаря работе, проделанной командой Renegade, некоторые разработчики успешно загрузили операционную систему на OnePlus 6T и Mi 8. Однако большая часть функций операционной системы не может быть использована. Например, по словам разработчика, в настоящее время звонки не поддерживаются.

 Чтобы запустить настольную операционную систему на телефонах Android, разработчики создали свои собственные инструменты и драйверы, и включили пользовательскую среду UEFI для Snapdragon 845. Это связано с тем, что xbl (прошивка UEFI) и abl, который требуется для загрузки ядра Linux, не могут быть изменены. В результате невозможно загрузить Windows с помощью стандартного загрузчика.

 Microsoft не собиралась выпускать настольную версию Windows 11 для смартфонов. Это стало возможным благодаря поддержке архитектуры Arm в Windows 11 и настраиваемых инструментов и драйверов, созданных талантливыми разработчиками, усилия которых могут иметь мало практического значения, поскольку Windows 11 на самом деле не оптимизирована для мобильных форм-факторов, а удобные для мобильных устройств функции, такие как звонки, недоступны. В дополнение к Android телефонам на Raspberry Pi 4 и Lumia 950 XL также можно запускать новую Window.

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Теги

xiaomi microsoft android windows oneplus windows 11 oneplus 6t xiaomi mi 8
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