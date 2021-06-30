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Новый режим «Ультра качество» указан в качестве заполнителя в документации UE5. Согласно сноскам, он не должен быть виден конечным пользователям, это означает, что режим все еще находится в стадии разработки. Самой лучшей настройкой, доступной в настоящее время в играх с поддержкой DLSS, является режим «Качество», при котором игра отображается с 66,6% от исходного разрешения или, другими словами, разрешение увеличивается в 1,5 раза.

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Казалось бы, Ultra Quality может быть ответом на технологию AMD FidelityFX Super Resolution, которая уже предлагает настройку с таким названием. В этом режиме FSR игра отображается с разрешением 77%, что теоретически могло бы дать преимущество FSR, если бы обе технологии сравнивались лицом к лицу. К сожалению, с тех пор как появилась технология FSR, ни одна игра не получила поддержки обеих технологий, что позволило бы провести такое сравнение.

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Кроме того, было обнаружено, что новая версия DLSS уже присутствует в движке UE5. В настоящее время последней версией, доступной в таких играх, как Rainbow Six Siege или Lego Builder’s Journey, является DLSS 2.2.6.0. Эта версия была успешно перенесена в другие игры, и было подтверждено, что она обеспечивает лучший опыт за счет уменьшения количества артефактов.

Новая версия 2.2.9.0 еще не была тщательно протестирована, но Александр Батталья из Digital Foundry уже сделал небольшое сравнение:

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