Xiaomi Mi Mix 4 получит высокую стоимость и невзрачный дисплей
Согласно информации ITHome, Xiaomi планирует анонсировать еще один флагман Mi Mix в этом году после выпуска Mi Mix Fold в начале этого года. Судя по всему, компания проведет презентацию Mi Mix 4 в третьем квартале 2021 года. Как ожидается, смартфон будет оснащен камерой под дисплеем (UDC) и флагманским процессором Snapdragon 888.
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Кроме того, Mi Mix 4 получит аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Хотя ни одна из этих характеристик не звучит особенно выдающейся, ITHome утверждает, что Xiaomi установила специальную цену для Mi Mix 4. По общему мнению, следующий телефон Mi Mix будет стоить 930 долларов, а это текущая розничная цена Mi 11 Ultra.
Как ни странно, ITHome утверждает, что Xiaomi оснастит Mi Mix 4 дисплеем с более низким разрешением, чем тот, который используется в Mi Ultra 11. Дисплей будет иметь одинаковые рамки, чтобы максимально использовать полезную площадь передней панели, но только с разрешением 1080p.
К сожалению, неясно, планирует ли Xiaomi выпустить Mi Mix 4 во всем мире. Высокая цена предполагает эксклюзивность, поэтому Xiaomi может произвести только ограниченный тираж. Если это так, то Xiaomi может ограничить его продажи пределами Китая, как это было сделано с другими эксклюзивными смартфонами.
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