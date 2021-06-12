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Colorful и Nvidia открыли первый в мире музей графических процессоров

В музее представлено множество экспонатов начиная с самых первых видеоускорителей
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 Хотя история графических процессоров, безусловно, на несколько лет короче, чем история современных микропроцессоров, которые ведут свое начало с модели Intel 4004 представленной 50 лет назад, можно утверждать, что разработка настоящих графических процессоров в последние годы двадцатого века является более важной для текущего состояния IT отрасли. История развития процессоров довольно интересна. В мире довольно много музеев процессоров, но теперь появился первый в мире музей графических процессоров, расположенный в Китае. Он является плодом партнерства между китайским производителем графических процессоров Colorful и Nvidia.

 Расположенный в промышленном парке нового поколения в Шэньчжэне, недалеко от новой штаб-квартиры Colorful, музей графических процессоров имеет большое количество экспонатов, относящихся к 80-м годам, в том числе консольные карты и даже материнские платы для ПК, чтобы проиллюстрировать различия между слотами ISA, PCI, AGP и PCIe. Конечно, поскольку Nvidia спонсирует все это, ее модели занимают центральное место, как одни из самых знаковых графических процессоров в истории. В конце концов, Nvidia действительно была первой компанией, которая ввела термин GPU еще в 1999 году, когда она выпустила модель GeForce 256 с однокристальным решением со встроенными механизмами трансформации, освещения, отсечения треугольников и рендеринга. Все карты отсортированы по годам, а также включают в себя ключевые модели от IBM, 3DLabs, S3, Trident, Intel, ATI и AMD. Легендарный 3Dfx получил особое внимание с тех пор, как в 1999 году первая модель от Colourful была оснащена графическим ускорителем Voodoo 2.

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 В музее есть и другие достопримечательности. Есть целый раздел, посвященный истории китайского киберспорта. Кроме того, посетители могут опробовать усовершенствованную кабину виртуальной реальности или некоторые из самых продвинутых гоночных симуляторов, основанных на новейших графических процессорах, подключенных к 8K дисплеям.

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