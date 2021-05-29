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Ресурс VideoCardz поделился предполагаемыми изображениями видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition. Новая модель на архитектуре Ampere выглядит как точная копия уже выпущенной GeForce RTX 3080.

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Похоже, что производитель только добавил надпись «Ti» на кожух GeForce RTX 3080. Видеокарта сохраняет тот же двухслотовый дизайн, что вызывает вопрос о том, как GeForce RTX 3080 Ti будет рассеивать дополнительное тепло. GeForce RTX 3080 имеет максимальную мощность 320 Вт, а GeForce RTX 3080 Ti, по слухам, может получить TGP 350 Вт, как и флагманская GeForce RTX 3090. Однако GeForce RTX 3090 оснащена трехслотовым кулером. Будет интересно посмотреть, на что способна система охлаждения GeForce RTX 3080 Ti при 350 Вт.

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GeForce RTX 3080 Ti по-прежнему будет иметь один 12-контактный разъема питания PCIe от Nvidia. Этого более чем достаточно, чтобы обеспечить необходимую мощность GeForce RTX 3080 Ti. Как всегда, кастомные модели GeForce RTX 3080 Ti будут использовать обычные 6-контактные и 8-контактные разъемы питания. Что касается требований к блоку питания, то GeForce RTX 3080 Ti потребуется качественная модель мощностью 750 Вт.

GeForce RTX 3080 Ti будет предлагать такое же количество и тип выходов на дисплей, что и GeForce RTX 3080 или GeForce RTX 3090, а именно три порта DisplayPort 1.4a и один порт HDMI 2.1.

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Спецификации видеокарты GeForce RTX 3080 Ti известны, и она должна получить производительность близкую к GeForce RTX 3090. Единственной неизвестной характеристикой остаётся рекомендованная стоимость, которую мы сможем узнать 31 мая.