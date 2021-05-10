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Похоже, что AMD преодолеет 30-процентную отметку по использованию в игровых системах согласно информации Steam в течение следующих пары месяцев. Компания в настоящее время имеет 29,54% от общей доли, что является рекордом для процессоров Ryzen за последние 12 месяцев. В отличие от этого, Intel снизила свою долю до 70,46% согласно апрельским данным после 81,0% доли всего несколькими месяцами ранее.

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Фактически, AMD добилась положительных результатов не только в целом, но и в отношении систем, использующих ОС Windows или Linux. Компания увеличила долю пользователей ПК с Windows на 0,51% и на 0,78% среди тех, кто предпочитает играть на устройствах с Linux. В то время как последние поколения процессоров Ryzen были тепло встречены пользователями, последние поколения Intel часто встречали в прохладную реакцию.

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Но большая часть этой критики была основана на том, что Intel, казалось бы, выжимает каждую каплю производительности из 14-нм чипов. Предстоящие процессоры Alder Lake будут производиться на 10-нм техпроцессе, и инженерный образец уже раскрыл некоторые из своих особенностей, включая повышенную энергоэффективность в сравнении с другими процессорами Intel. Если AMD действительно отменит запуск серии Ryzen 6000 "Warhol" в этом году, то у Intel будет прекрасная возможность во всей красе представить линейку Alder Lake и насладиться преимуществами своей архитектуры, прежде чем появятся чипы Zen 4.