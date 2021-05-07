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Компания по анализу рынка International Data Corporation (IDC) пишет, что глобальная выручка от производства полупроводников в 2020 году выросла на 10,8% до 464 млрд долларов, и несмотря на влияние Covid-19, этот год будет еще лучше.

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Когда проблема нехватки микросхем достигла своего апогея, можно было предположить, что отрасль значительно пострадает в 2021 году, но на самом деле все получилось наоборот. Значительный рост продаж полупроводников, развитие сетей 5G и автомобильных полупроводников в сочетании с беспрецедентным спросом и внедрением более дорогих микросхем означает, что выручка, по прогнозам, вырастет на 12,5% в этом году до 522 миллиардов долларов.

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Не станет сюрпризом, что полупроводники в вычислительных системах, включая ПК и серверы, опередили общий рынок, показав рост на 17,3% до 160 миллиардов долларов в 2020 году. По прогнозам, в 2021 году он вырастет еще на 7,7% до 173 миллиардов долларов в основном из-за стремительного роста спроса на комплектующие для ПК.

Заказы на полупроводники, используемые в игровых приставках, планшетах, беспроводных наушниках, умных часах и устройствах потокового мультимедиа выросли на 7,7% до 60 млрд долларов.

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Несмотря на то, что в прошлом году поставки телефонов упали на 10%, использование в мобильных телефонах более дорогих компонентов наряду с большим количеством микросхем в каждом устройстве увеличило выручку на 9,1%. В этом году отрасль восстановилась, и IDC полагает, что продажи микросхем вырастут на 23,3% до 147 миллиардов долларов.