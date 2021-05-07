Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мобильные видеокарты Intel DG2 выйдут в октябре и получат до 16 Гб видеопамяти

Новую информацию предоставил Igor’sLAB, первые дискретные GPU появятся только в конце года
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Предлагаемый проект дизайна платы ноутбука на базе DG2 был обнародован Igor’sLAB. Эта плата оснащена графическим процессором DG2-128EU (сокет BGA1379), а также 8-ядерным процессором Intel Tiger Lake-H. На плате установлено 6 модулей памяти, но только два из них подключены к графическому процессору. Графические карты Intel Xe на базе DG2-128EU должны иметь до 4 ГБ памяти GDDR6, поэтому двух модулей более чем достаточно для самого графического процессора. Дополнительные 4 модуля могут быть впаяны в системную память.

реклама

Intel DG2-128 GPU, источник Igor’sLAB

  В прошлом году в сеть уже попадало изображение схемы платы DG2-384EU. В отличие от DG2-128, вариант с 384 исполнительными блоками, как ожидается, будет иметь ту же схему, что и модель 512EU. Самый мощный вариант с 512 исполнительными блоками будет иметь больше модулей памяти вокруг графического процессора и более крупный кристалл по сравнению с обоими младшими вариантами.

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

 Другое изображение показывает, что DG2 может поддерживать HDMI 2.0 и DisplayPort 2.0, это будет впервые в отрасли, когда графический процессор предлагает поддержку DP 2.0. Отсутствие HDMI 2.1 немного удивляет. Еще одна вещь, которая привлекает внимание - это поддержка PCIe Gen4, чего и следовало ожидать, но с 12 полосами, что необычно. Не известно, является ли это опечаткой, или это касается только определенного графического процессора DG2.

реклама

 На данный момент известно, что семейство DG2 включает пять моделей с количеством исполнительных блоков от 96 до 512 с 16 ГБ памяти GDDR6 и TGP до 150 Вт. Интересно, что вариант 512EU может быть не единственным, основанным на этом графическом процессоре. Есть утечки, которые предполагают, что Intel может также работать над вариантом с 416EU, это имеет смысл, учитывая, что Intel нужно будет как-то продавать не полностью функциональные графические процессоры.

 Вопреки вчерашнему сообщению о том, что DG2 не за горами, Igor’sLAB дает нам более точные сроки запланированного производства видеокарт DG2. По его словам, модели SKU4 и SKU5 должны поступить в массовое производство на 43-50 неделе текущего года (с конца октября до середины декабря). SKU1, 2 и 3 должны поступить в производство, начиная с середины декабря.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel видеокарты dg2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
25
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
72
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
15
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
48
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
26

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 72
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 48
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ethereum Classic за неделю вырос на 350%, сильно увеличив доходность устаревших GTX 1050Ti/RX 470
49
Xiaomi назвала 60 смартфонов, которые получат прошивку MIUI 12.5 в 2021 году
1
Цена Chia Coin продолжает падать, рыночная доля сокращается, а вложения в фермы могут не окупиться
14
Налоговая США обязала биржи раскрыть личности держателей криптовалюты и доходы за 5 лет
153
Salad создает суперкомпьютер для майнинга за счет компьютеров игроков
10
Анонсирован Broken Veil — копирующий Little Nightmares хоррор про выживание мальчика в российской глубинке 90-х
13
В штате Нью-Йорк майнинг могут объявить вне закона на целых три года
110
Майнеры воспользовались компьютерами геймеров для добычи Эфириума и заработали 3.6 миллиона долларов
7
В следующем квартале TSMC начнёт снабжать Bitmain 5-нм чипами для майнинга
10
Курс Dogecoin побил новый рекорд
3
TeamGroup представила специализированные NVMe SSD накопители для майнинга Chia
2
Epic Games Store раздаёт большой подарочный пакет в World of Warplanes стоимостью $25
5
Intel намекает на близость выхода игровой видеокарты DG2
25
Microsoft перерисовала значки, которые не обновлялись со времён Windows 95
10
Эксперты сравнили сроки жизни SSD и HDD и назвали оптимальную технологию для хранения данных
4
Sony и Nike создали кроссовки по мотивам PlayStation 5
3
Первая Mass Effect из грядущего сборника Legendary Edition получит ту самую озвучку «Золотого издания»
15
AMD FidelityFX Super Resolution (аналог NVIDIA DLSS) выйдет уже через несколько недель — инсайд
27
Энтузиаст сравнил оригинальную Metro Exodus с графически улучшенной версией
31
TSMC будет производить 5-нм чипы для майнинга
5

Популярные статьи

Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
177
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
69
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
25
Xeon E3-1240 v3 vs i5-8400: шесть ядер против восьми потоков
27
Большая распродажа ко Дню матери – скидки на Windows 10 и MS Office до 60%
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
3

Сейчас обсуждают

Melofon
00:28
В этом случае пухнут не все кондеры бп стиралки а только кондеры дежурного питания а их там обычно одна-две штуки, тоже самое относится к компам, лично я уходя из дому выключаю кнопку сетевого фильтра...
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
wwr222
00:28
Не буду ничего утверждать,но скрины с CPU Z сильно похожи на взятые из какого-то видео. Хотелось бы фотки железяк увидеть.
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
Leshiy2371
00:27
Так как вторая тема подзависла на проверке,оставлю здесь скриншот анонса будущей темы (отправится "в печать" через пару дней) - "пристрелочное тестирование" Тритона88/Пламегасителя/ДРП4. П.С. В каждой...
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
Leshiy2371
00:24
Есть одно "но" - пластик это термоизолятор и часть тепла пойдет в кристалл и подсокетное пространство.К тому же под действием постоянных перепадов температур он довольно быстро станет хрупким.
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
Melofon
00:23
Если ты это посчитал бредом то ты явно узколобый.
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
Leshiy2371
00:21
15 мин ? Я ножницами за 1.5мин справился. Гравер у меня есть - им я подгоняю по размерам (и не только).
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
Melofon
00:21
Щас бы не знать что во всех компьютерных блоках питания поголовно большинство конденсаторов именно электролитические, немного разбавленные плимерными в более дорогих моделях.
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
Death_Arrow
00:19
Тебе не плевать, кловн? Какой, нафиг, третий? Тут 90% блохеров в ЧС сидят, лол. Боже.
Добыча Chia Coin может исчерпать ресурс потребительского накопителя всего за несколько недель
Gunnar
00:19
Правда это или нет, узнаем из тестов, которые Я ПРОВЕЛ в 7 популярных и более-менее требовательных играх по моему личному мнению. Ты, охотно верю.)
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
Renegade1979
00:16
Я думаю в суде США примут решение, что Рашка должна получить нефтяную ембаргу, и еще отключить их от Swift https://www.youtube.com/watch?v=OGDkg3QiJmk
Google грозит штраф в размере 94 триллионов рублей за блокировку российского телеканала Царьград
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем