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Предлагаемый проект дизайна платы ноутбука на базе DG2 был обнародован Igor’sLAB. Эта плата оснащена графическим процессором DG2-128EU (сокет BGA1379), а также 8-ядерным процессором Intel Tiger Lake-H. На плате установлено 6 модулей памяти, но только два из них подключены к графическому процессору. Графические карты Intel Xe на базе DG2-128EU должны иметь до 4 ГБ памяти GDDR6, поэтому двух модулей более чем достаточно для самого графического процессора. Дополнительные 4 модуля могут быть впаяны в системную память.

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Intel DG2-128 GPU, источник Igor’sLAB В прошлом году в сеть уже попадало изображение схемы платы DG2-384EU. В отличие от DG2-128, вариант с 384 исполнительными блоками, как ожидается, будет иметь ту же схему, что и модель 512EU. Самый мощный вариант с 512 исполнительными блоками будет иметь больше модулей памяти вокруг графического процессора и более крупный кристалл по сравнению с обоими младшими вариантами.

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Другое изображение показывает, что DG2 может поддерживать HDMI 2.0 и DisplayPort 2.0, это будет впервые в отрасли, когда графический процессор предлагает поддержку DP 2.0. Отсутствие HDMI 2.1 немного удивляет. Еще одна вещь, которая привлекает внимание - это поддержка PCIe Gen4, чего и следовало ожидать, но с 12 полосами, что необычно. Не известно, является ли это опечаткой, или это касается только определенного графического процессора DG2.

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На данный момент известно, что семейство DG2 включает пять моделей с количеством исполнительных блоков от 96 до 512 с 16 ГБ памяти GDDR6 и TGP до 150 Вт. Интересно, что вариант 512EU может быть не единственным, основанным на этом графическом процессоре. Есть утечки, которые предполагают, что Intel может также работать над вариантом с 416EU, это имеет смысл, учитывая, что Intel нужно будет как-то продавать не полностью функциональные графические процессоры.

Вопреки вчерашнему сообщению о том, что DG2 не за горами, Igor’sLAB дает нам более точные сроки запланированного производства видеокарт DG2. По его словам, модели SKU4 и SKU5 должны поступить в массовое производство на 43-50 неделе текущего года (с конца октября до середины декабря). SKU1, 2 и 3 должны поступить в производство, начиная с середины декабря.