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По слухам, в 4 квартале 2022 года выйдут процессоры AMD Ryzen для настольных ПК следующего поколения под кодовым названием Raphael, которые будут иметь новую архитектуру Zen 4. Такую информацию сообщил один из пользователей Twitter под ником Sepeuwmjh.

Sepeuwmjh публиковал информацию о процессорах AMD и графических процессорах и даже сообщил об APU Strix Point раньше всех остальных. Согласно слухам, AMD, как ожидается, представит свою линейку процессоров Zen 4 Ryzen для настольных ПК Raphael примерно в третьем квартале 2022 года, а их запуск ожидается не раньше четвертого квартала 2022 года, что составляет два года после запуска настольных процессоров Ryzen 5000 на базе Zen 3 текущего поколения.

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Недавно появились слухи, что AMD, возможно, отменила промежуточное обновление платформы AM4, однако, это может быть не так, если указанные даты верны. Как известно, обновления процессоров Ryzen в той или иной степени происходят почти каждый год. Настольные процессоры Ryzen на архитектурах AMD Zen 1, Zen 2, Zen 3 позволили значительно повысить производительность, в то время как обновления Zen+ и Zen 3 предложили лишь небольшой прирост и оптимизацию по сравнению с их предшественниками.

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Обновлением Ryzen этого поколения должны были стать процессоры Warhol, которые, по слухам, будут иметь архитектуру ядра Zen 3+, но в новых отчетах предполагалось, что этого может не произойти. Теперь есть противоречивые сообщения о том, что AMD всё же запустит обновление, которое будет основано не на Zen 3+, а на оптимизированной версии Zen 3. Обновление Zen 3 предложит небольшой скачок производительности и, возможно, они станут последними чипами для платформы AM4 или, если AMD захочет быстро запустить свою платформу с памятью DDR5 и PCIe5 следующего поколения против Intel Alder Lake, будут основаны на платформе AM5.

Настольные процессоры Ryzen нового поколения на базе Zen 4 будут иметь кодовое название Raphael и заменят настольные процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3 под кодовым названием Vermeer. Судя по имеющейся информации, процессоры Raphael будут архитектуру чиплетов с 5-нм ядрами Zen 4 и 6-нм кристаллы ввода-вывода. AMD намекнула на увеличение количества ядер в своих настольных процессорах следующего поколения, поэтому можно ожидать небольшого увеличения от текущих 16 ядер и 32 потоков.

Кроме того, ожидается, что настольные процессоры Ryzen Raphael будут иметь встроенную графику RDNA 2, это означает, что, как и в основной линейке настольных ПК Intel, основная линейка AMD также будет иметь iGPU. Что касается самой платформы, то мы получим новый процессорный разъем AM5, а также поддержку оперативной памяти нового поколения DDR5 и интерфейс PCIe 5.0. Процессоры Raphael Ryzen на базе Zen 4 будут конкурировать с линейкой процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения для настольных компьютеров.