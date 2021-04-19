Microsoft Edge получит режим производительности в Windows 10
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Браузер Microsoft Edge является одним из самых популярных для настольных ПК, в котором собраны практически все важные функции, доступные сегодня на рынке. Microsoft сейчас работает над новой функцией под названием «режим производительности», разработанной специально для повышения производительности, особенно когда пользователь играет или занимается какой-либо другой работой на компьютере.
В 2020 году Microsoft представила так называемые спящие вкладки, чтобы уменьшить объем оперативной памяти и вычислительной мощности процессора, используемой браузером. Одной этой функции недостаточно для повышения общей производительности системы, поскольку существуют факторы, влияющие на использование ОЗУ и ресурсов процессора в браузере Edge на Windows 10.
Как показано на снимке экрана ниже, Microsoft Edge теперь получил новый параметр «Режим производительности» в системных настройках браузера. Когда этот параметр включен, Edge будет пытаться оптимизировать общую скорость просмотра веб-страниц, скорость отклика и уменьшить использование ЦП, ОЗУ и батареи, не влияя на общий комфорт работы.
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Однако Microsoft отметила, что улучшения производительности будут разными, и результат в конечном итоге зависит от самого пользователя. Режим производительности в Microsoft Edge направлен на снижение общего использования ресурсов.
В тестах ресурса Windows Latest было отмечено, что «режим производительности» вызывает переход в спящий режим, когда вкладки неактивны в течение пяти минут.
По умолчанию вкладки переходят в спящий режим после двух часов бездействия. Когда включен режим производительности, Edge переходит в спящий режим всего через пять минут бездействия, и спящую вкладку можно пробудить, просто щелкнув по ней.
Microsoft Edge также обнаруживает интенсивную активность ресурсов в фоновом режиме (например, аудио или видео) и блокирует переход этих вкладок в спящий режим. Как известно, спящий режим Edge основан на базовой технологии Chromium, которая предотвращает фоновые действия и сценарии, чтобы минимизировать использование ресурсов при сохранении данных просмотра.
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В большинстве случаев это должно сократить потребление памяти, процессора и батареи. Помимо сна, в режиме производительности Edge также будут изменены другие настройки браузера для повышения производительности. Стоит отметить, что после включения режима производительности все сайты и функции браузера по-прежнему работают .
Новая функция в настоящее время доступна в Microsoft Edge Canary 91 для избранных пользователей и должна появиться в стабильной версии в течение года.
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