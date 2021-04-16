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В своих постоянных усилиях по сокращению зависимости от иностранных технологий (особенно американских) Китай сосредоточился на ускорении темпов производства собственного оборудования. Используемые технологические процессы производства микросхем все еще отстают от возможностей TSMC, но Китай добился значительных успехов и уже располагает рабочими 7 нм линиями. В дополнение к аппаратной части Китаю также удалось завершить разработку своего первого собственного набора инструкций для процессора, который не противоречит зарубежным патентам на процессоры.

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Первый в Китае набор команд для ЦП, получивший название «Loong Arch», был разработан компанией Loongson Chuka Technology Co. Ltd. менее чем за год и недавно получил одобрение стороннего IP эксперта. Официальные документы для «Loong Arch» сравнивались с десятками тысяч патентов с использованием кода из наборов Alpha, ARM, MIPS, Power, RISC-V и x86, и оценка показала, что дизайн и формат адреса являются оригинальными и не противоречат другими патентами. Вскоре Loongson сможет предоставить всем китайским партнерам подробные официальные документы «Loong Arch» и руководство по интеграции.

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Новый набор состоит примерно из 2000 инструкций, включая расширения для двоичного преобразования, векторной обработки, расширенной векторной обработки и виртуализации. Несмотря на то, что изначально он специализировался на наборах инструкций MIPS, Loongson утверждает, что новый набор инструкций является полностью оригинальным и позволяет китайским производителям изготавливать процессоры без необходимости получения специальных лицензий от иностранных компаний.

Loongson также заявляет, что в новом наборе команд устранены фрагменты кода, которые больше не используются в современном программном обеспечении, чтобы оптимизировать энергопотребление и упростить разработку программного обеспечения и виртуальных машин. Кроме того, «Loong Arch» поддерживает совместимость с отраслевыми стандартами, обеспечивая высокоэффективное двоичное преобразование.

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Первый процессор "3A5000", совместимый с инструкциями Loong Arch, уже проходит внутренние испытания на совместимость. Первоначальные тесты показали, что довольно сложные программы, написанные для других архитектур, могут нормально работать на микросхемах 3A5000 благодаря расширенным функциям двоичного преобразования.