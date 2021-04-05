Патент AMD раскрывает планы по созданию чиплетов для графических процессоров следующего поколения
Патент, опубликованный 1 апреля, раскрывает, что компания AMD планирует делать с чиплетами следующего поколения. Информация об этом появилась на портале Videocardz. В патенте AMD объясняет назначение межчиплетного моста, который будет иметь интегрированный кэш. Идея активного моста является серьезным обновлением по сравнению с предыдущим патентом, в котором используется пассивный мост между чиплетами.
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Чиплет активного моста будет служить межсоединением «кристалл-кристалл» с высокой пропускной способностью между кристаллами чиплета графического процессора. AMD также объясняет, что он будет работать как соединитель памяти с общим унифицированным кешем последнего уровня (LLC). Это обеспечит связь между чиплетами и маршрутизацию сигналов синхронизации между чиплетами. LLC в данном случае означает кэш L3, который в текущей архитектуре RDNA2 называется Infinity Cache.
Компания AMD объясняет, что любое взаимодействие между чиплетами будет осуществляться через активный мостовой чиплет, который потребуется для доступа к каналам памяти на отдельных чиплетах графического процессора. Кроме того, вместо того, чтобы полагаться на отдельные кеши чиплетов, весь активный кэш моста будет действовать аналогично монолитному кешу графического процессора, то есть память будет адресована как единый реестр, это гарантирует, что с точки зрения разработчиков программного обеспечения не требуется никаких специфических для чиплетов ограничений.
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Последний январский патент и новый патент от апреля подтверждают, что компания AMD активно работает над внедрением архитектуры чиплетов в будущие графические процессоры. На данный момент неясно, относятся ли патенты к графическим процессорам, предназначенным для высокопроизводительных вычислений, таким как CDNA, или к архитектуре RDNA, ориентированной на игровые видеокарты.
Внедрение дизайна чиплетов в традиционный процесс графического рендеринга является сложной задачей, которая до сих пор остается не решенной. Подобная архитектура не проблема для построения центральных процессоров или даже чиплетов GPGPU, таких как Instinct MI200, Intel Xe-HP или даже NVIDIA GH100 (Hopper), которые, как ожидается, станут первыми архитектурами чиплетов GPU в отрасли.
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