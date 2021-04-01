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Прошло всего несколько дней с момента запуска флагмана Intel Core i9-11900K Rocket Lake, и он уже побил несколько мировых рекордов. Лучшие в мире оверклокеры уже соревнуются между собой и опубликовывают безумные рекорды производительности, которые были достигнуты с помощью флагмана Intel 11-го поколения. Многим удалось подняли тактовые частоты процессора и памяти далеко за пределы 7 ГГц, что действительно впечатляет.

Мировые рекорды, опубликованные на HWBot, показывают, что каждый оверклокер, представляющий определенный бренд (в основном, ASUS, MSI ASRock и Gigabyte), смог достичь рекордной производительности при охлаждении жидким азотом и жидким гелием. Материнские платы, такие как Gigabyte Z590 AORUS Tachyon, MSI MEG Z590I Unify, ROG Maximus XIII APEX и ASRock Z590 OC Formula, стали одними из лучших, позволивших показать эти великолепные результаты на флагмане Intel Core i9-11900K.

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Ниже приводится список всех достижений процессора Intel Core i9-11900K Rocket Lake, опубликованный HWBot:

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Как видите, все оверклокеры достигли отличных результатов, но только один может занять первое место. Благодаря материнской плате Gigabyte Z590 Tachyon удалось достигнуть впечатляющего рекорда частоты 7314,41 МГц на процессоре Intel Core i9-11900K. Разгон был выполнен HiCookie, профессиональным и известным мастером разгона среди энтузиастов.

Что касается памяти DDR4,то Кован Янг смог установить новый мировой рекорд разгнав память до чачтоты DDR4-7156 МГц, что делает его самым быстрым разгоном памяти (DDR4) из когда-либо достигнутых. Среди других достижений при разгоне 8-ядерного процессора Intel Core i9-11900K, являются рекордные результаты в нескольких синтетических тестах на чрезвычайно высоких тактовых частотах от оверклокеров со всего мира.