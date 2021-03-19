Windows 10X, новая операционная система rкомпании Microsoft для устройств типа Chromebook, может быть выпущена для широкой публики только во второй половине года. Ранее Microsoft рассматривала в качестве срока запуска Windows 10X весну 2021 года (март-май), но затем выпуск был отложен, а возможная причина этого заключается в том, что многие проблемы со стабильностью все еще нуждаются в исправлении.

Новая сборка Windows 10X должна быть завершена весной 2021 года с улучшением качества, а общая доступность операционной системы перенесена на вторую половину 2021 года. Стоит отметить, что дата выпуска Windows 10X еще не подтверждена и может измениться, но она все ещё находится в пределах текущего графика Microsoft, по крайней мере, внутри компании.

Windows 10X была впервые анонсирована в октябре 2019 года, и изначально предполагалось, что она будет запускаться на устройствах с двумя экранами, такими как Surface Neo. Выпуск Windows 10X для двухэкранного режима и Surface Neo отложен на неопределенный срок, и теперь ожидается, что модульная операционная система появится на обычных устройствах с одним экраном.

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К сожалению, Windows 10X, скорее всего, будет поставляться с некоторыми ограничениями. Например, некоторые приложения не будут работать, поскольку Windows 10X не будет поставляться с VAIL - новой технологией, необходимой для запуска приложений Win32 через виртуализацию.

Точно так же не все приложения магазина Windows будут работать в Windows 10X. Будут поддерживаться только UWP и веб-приложения. На данный момент можно загружать и устанавливать приложения UWP только из Microsoft Store и Progressive Web Apps через браузер Microsoft Edge.

Также стоит отметить, что облегченная операционная система компании не для всех, и она не будет продаваться как замена текущим устройствам с ОС Windows. Имеется информация, что для обычных потребителей Microsoft работает над следующим поколением Windows, которое получит значительные улучшения Центра уведомлений, панели задач, меню «Пуск» и многие другие новшества.