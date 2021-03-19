Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обновление Windows 10X снова откладывается

Очередное обновление операционной системы Windows 10X снова откладывается
[ ] для раздела Блоги
+
Gigabyte 6700XT в продаже
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз

 Windows 10X, новая операционная система rкомпании Microsoft для устройств типа Chromebook, может быть выпущена для широкой публики только во второй половине года. Ранее Microsoft рассматривала в качестве срока запуска Windows 10X весну 2021 года (март-май), но затем выпуск был отложен, а возможная причина этого заключается в том, что многие проблемы со стабильностью все еще нуждаются в исправлении.

 Новая сборка Windows 10X должна быть завершена весной 2021 года с улучшением качества, а общая доступность операционной системы перенесена на вторую половину 2021 года. Стоит отметить, что дата выпуска Windows 10X еще не подтверждена и может измениться, но она все ещё находится в пределах текущего графика Microsoft, по крайней мере, внутри компании.

 Windows 10X была впервые анонсирована в октябре 2019 года, и изначально предполагалось, что она будет запускаться на устройствах с двумя экранами, такими как Surface Neo. Выпуск Windows 10X для двухэкранного режима и Surface Neo отложен на неопределенный срок, и теперь ожидается, что модульная операционная система появится на обычных устройствах с одним экраном.

реклама

 К сожалению, Windows 10X, скорее всего, будет поставляться с некоторыми ограничениями. Например, некоторые приложения не будут работать, поскольку Windows 10X не будет поставляться с VAIL - новой технологией, необходимой для запуска приложений Win32 через виртуализацию.

 Точно так же не все приложения магазина Windows будут работать в Windows 10X. Будут поддерживаться только UWP и веб-приложения. На данный момент можно загружать и устанавливать приложения UWP только из Microsoft Store и Progressive Web Apps через браузер Microsoft Edge.

 Также стоит отметить, что облегченная операционная система компании не для всех, и она не будет продаваться как замена текущим устройствам с ОС Windows. Имеется информация, что для обычных потребителей Microsoft работает над следующим поколением Windows, которое получит значительные улучшения Центра уведомлений, панели задач, меню «Пуск» и многие другие новшества.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft windows 10 windows windows10 обновление windows 10 windows 10x обновление windows 10
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
2
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
10
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
14
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
102
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
7
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
15
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
17
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
60

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 28
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 60
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 102
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ветеран криптовалютного рынка предсказал скорое начало глобальной коррекции Bitcoin и Ethereum
78
Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro и другие 46 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 весной 2021 года
+
Первые рублёвые цены Radeon RX 6700 XT оказались ощутимо ниже GeForce RTX 3070
53
30 смартфонов Xiaomi и Redmi получили актуальную прошивку MIUI 12.5
1
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в РФ – GeForce RTX 3060/3070 со скидками до 15 000 рублей
36
Playstation 4 взломали и выложили в сеть эксклюзивные игры
7
Производительность Nintendo Switch Pro сравнится с PlayStation 4 Pro
7
Разработчики Эфириума могут существенно увеличить доходность добычи, смягчив внедрение EIP-1559
148
Samsung Galaxy Note20 Ultra упал в цене – один из интереснейших флагманов 2020 года со скидкой 25%
+
HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 на 39 актуальных смартфонов 2019-2020-го года
10
Выясняем, достаточно ли RTX 3070 8Gb памяти - тест уникальной RTX 3070 с 16Gb VRAM от PRO Hi-Tech
68
Новые видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT появились в российских магазинах — смотрим цены
19
Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену поговорить в режиме онлайн
658
Microsoft рассказала о способе бесплатного перехода с Windows 7/8.1 на Windows 10
28
GeForce RTX 3090 ощутимо уступает Radeon RX 6900 XT в играх с DirectX 12 при слабом CPU — тест PCGH
36
AMD Ryzen 7 3700X упал в цене в России – 8 ядер, 16 потоков и частота до 4,4 ГГц со скидкой 10%
42
Radeon RX 6700 XT оказалась неэффективна в майнинге, принося доход на 20% меньше GeForce RTX 3060 Ti
20
AMD готовит бюджетную видеокарту Radeon RX 6500 с 8 Гб памяти и ценой 350 долларов
58
Microsoft может выпустить портативную консоль Xbox – RDNA2, DDR5 и 9 Вт для конкуренции с Nintendo
2
В Call of Duty: Warzone позаимствовали эмблему украинского батальона «Азов»
198

Популярные статьи

5 причин срочно купить хороший комплект DDR4 памяти в марте 2021 года, не дожидаясь DDR5
90
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
14
Ключ на Windows 10 Pro упал в цене до $7,59 на распродаже
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
21
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
2

Сейчас обсуждают

Bryant333
20:20
С языка снял. Видеокарт в продаже нет. Консолей нет. Просто не продадут игру в этом году.
Gotham Knights не выйдет в этом году
MriS
20:19
Да поифг на всякие тесты.. настраивайте личные пк сами и всё будет хорошо )
Аппетиты процессоров Intel растут — 8-ядерный CPU Rocket Lake обогнал 10-ядерный Comet Lake по PL2
omoikane
20:19
Давай еще убогий. Дно еще не пробил но уже близок :D
Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену поговорить в режиме онлайн
Анатолий Молдаванов
20:19
Ну это нормально. Карты видел сколько сейчас стоят? Покупать за 230 штук в магазине, и на авито за 150 я не дурак, когда рекомендованная цена 65 кусков. Так что я просто подожду.
Gotham Knights не выйдет в этом году
Freeman00
20:19
Нужно полностью пересидеть платформу LGA 1700 и запрыгивать уже на следующую, так же как и стоило пропускать нехалемы-линфильды и запрыгивать на санди, так же как стоило пропускать скайлейк-кебилейк и...
5 причин срочно купить хороший комплект DDR4 памяти в марте 2021 года, не дожидаясь DDR5
LoL
20:18
О, я вижу уже тесты не тесты)
Аппетиты процессоров Intel растут — 8-ядерный CPU Rocket Lake обогнал 10-ядерный Comet Lake по PL2
Gunnar
20:17
У меня его лик на заставке.
Доходность майнинга на видеокартах достигла рекордных значений, но окупить RTX 3070/80 стало сложнее
Троллейбус
20:17
Ручной разгон потребует ещё больших трат и усилий.
Adaptive Boost позволит процессорам Core i9-11900K и 11900KF достичь 5,1 ГГц на всех ядрах
ахахах
20:17
а сегодня байден вновь опозорился-назвав другого человека президентом США.Кароче я так понял частенько щас позорятся президенты америки
Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену поговорить в режиме онлайн
MriS
20:16
Я же написал.. хз кому такие тесты нужны и тд. Любая система настраивается под конкретные задачи и норма..)) Фанаты АМД всегда попугаю интеловскими ваттами , хотя сами могут из проца высокие ватты вы...
Аппетиты процессоров Intel растут — 8-ядерный CPU Rocket Lake обогнал 10-ядерный Comet Lake по PL2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем