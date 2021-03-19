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Недавно компания Intel представила новую эксклюзивную технологию повышения тактовой частоты для своих топовых моделей процессоров поколения Rocket Lake-S: Core i9-11900K и Core i9-11900KF, которая называется Adaptive Boost. Технология Adaptive Boost дополнит уже имеющиеся Turbo Boost и Thermal Velocity Boost. Смысл данной технологии заключается в том, чтобы при температуре процессора ниже 70 градусов заставить чипы серии Rocket Lake-S работать на частоте 5,1 ГГц на всех ядрах и на частоте 5,3 ГГц на двух ядрах.

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Это означает, что Core i9-11900K сможет получить значительно лучшую производительность благодаря разгону всех ядер, что позволит ему оторваться от Core i7-11700K. Таким образом, при наличии хорошей системы охлаждения процессор Core i9-11900K потенциально сможет достичь 5,1 ГГц на всех ядрах без танцев с бубном и показать отличную работу без разгона, что важно тем пользователям, которые стремятся получить максимум за свои деньги, но без лишних телодвижений и боязни повредить свой недешевый процессор. Напомню, что согласно предварительным данным, Core i9-11900K и Core i7 11700K имеют практически одинаковую производительность в стоке, Intel будет тяжело заставить покупать более дорогой I9, если его скоростные характеристики мало отличаются от более дешевого и холодного Core i7. Что касается собственно Core I7-11700K, то он имеет максимальную частоту работы 4,6 ГГц на всех ядрах, что даже немного ниже, чем у предшественника Core i7-10700K.

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Усовершенствования IPC в Rocket Lake-S явно недостаточно, чтобы привести к значительному увеличению производительности в играх, поскольку Comet Lake иногда опережает новую модель. С другой стороны, частота всех ядер 5,1 ГГц может дать Core i9-11900K необходимое преимущество. Учитывая тот факт, что это восьмиядерный процессор, пришедший на замену 10-ядерному Core i9-10900K, технология Adaptive Boost становится еще одним более важным фактором в деле увеличения производительности новинки и оправдания перехода поклонников продукции Intel на новое поколение процессоров.