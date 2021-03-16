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Ожидается, что настольные процессоры Intel Rocket Lake будут выпущены в конце этого месяца, и похоже, что они действительно будут немного быстрее, чем Comet Lake для настольных компьютеров. Оправдуют ли они свою цену - это совсем другое дело, и время покажет.

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В прошлом месяце нам впервые удалось познакомиться с процессорами Intel Rocket Lake благодаря порталу lab501, который смог достать инженерный образец Core i7-11700K. Стало понятно, что процессор Rocket Lake может стать отличным игровым процессором, но не совсем лучшим и не самым эффективным.

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Компания Intel подталкивает производителей материнских плат к обновлению микрокода, но AnandTech практически не обнаружил улучшений производительности, а пиковая мощность в рабочих нагрузках AVX2 была значительно выше, чем у процессора AMD Ryzen 7 5800X. Даже если в день запуска все останется по-прежнему, компания попытается побудить геймеров обновиться, даря игру Hitman 3 при покупке процессоров Rocket Lake.

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Тем временем в Интернет просочились слайды презентации Rocket Lake, которые, похоже, указывают на то, что Intel искусственно ограничит количество контроллеров RAM на процессорах, кроме флагманского Core i9-11900K. Такой шаг необходим, чтобы оправдать более высокую цену для энтузиастов, желающих купить лучший потребительский процессор Rocket Lake, который, как ожидается, также будет поставляться в переработанной розничной упаковке.

Согласно просочившимся тестам CPU-Z, разница в производительности между Core i7-11700K и Core i9-11900K незначительна: оба набрали от 715 до 720 баллов в однопоточном тесте. Это лучше, чем у AMD Ryzen 9 5950X, который набрал около 660 баллов, что указывает на то, что два чипа Intel могут сравниться друг с другом - по крайней мере, в некоторых синтетических тестах. В то же время Core i9-11900K немного отстает от 8-ядерного Ryzen 7 5800X от AMD в многопоточном тесте, что в прочем и стоило ожидать.

В просочившихся слайдах Intel утверждается, что Core i9-11900K на 8–14 процентов быстрее, чем текущий флагманский процессор компании Core i9-10900K в игровых нагрузках. Одно из возможных объяснений не столь впечатляющей производительности Rocket Lake, особенно по сравнению с Comet Lake, заключается в том, что Intel использует архитектуру, которую она разработала для своего нового 10-нм технологического узла SuperFin, но приняла решение об использовании существующего 14-нм техпроцесса.

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Больше о Comet Lake мы узнаем совсем скоро 18 марта, когда ожидается, что Intel расскажет о Tiger Lake серии H и представит процессоры для настольных ПК Rocket Lake.