Intel готовит 56-ядерный APU Xeon с графикой Xe и поддержкой HBM2E
Еще одна интригующая коллекция слухов опубликована на YouTube-канале Moore’s Law Is Dead. Одно из самых интересных упоминаний касается APU, над которым Intel может работать, чтобы попытаться опередить AMD вместо того, чтобы постоянно играть в догонялки. Судя по всему, Intel может добиться этого, выпустив серию APU Sapphire Rapids Xeon.
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Согласно появившейся информации, внутри компании Intel есть проект, в котором задействована команда, работающая над таким APU для серии Sapphire Rapids, которая, как ожидается, появится в 2022 или 2023 году. В максимальной комплектации предполагается процессор с 56 ядрами, кроме того, есть упоминание даже о 72-ядерном кристалле XCC. Новые APU и будет включать в себя дизайн с чиплетами. Однако вполне возможно, что все чиплеты не обязательно будут зарезервированы только для процессорных ядер, при этом останется место для интегрированной графики Intel Xe и модуля поддержки HBM. Intel Xe iGPU в таком мега APU тоже не будет обычным и, вероятно, сможет предложить производительность на уровне дискретных ускорителей.
Как указывает Moore’s Law Is Dead, такой APU Sapphire Rapids Xeon может хорошо работать за счет сокращения времени задержки обработки. Однако, как бы Intel ни старалась победить AMD, у последнего больше опыта в разработке и производстве подобных процессоров. Кроме того, что касается серверной части, то чипы Zen 3 EPYC Milan будут еще производительнее текущего поколения процессоров EPYC, а Zen 4 EPYC Genoa с их 96-ядерным монстром, наличием поддержки PCIe 5 и оперативной памяти DDR5, просто сотрут в порошок чипы Intel, если не произойдет какого-либо чуда.
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