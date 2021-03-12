Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Еще одна интригующая коллекция слухов опубликована на YouTube-канале Moore’s Law Is Dead. Одно из самых интересных упоминаний касается APU, над которым Intel может работать, чтобы попытаться опередить AMD вместо того, чтобы постоянно играть в догонялки. Судя по всему, Intel может добиться этого, выпустив серию APU Sapphire Rapids Xeon.

реклама

Согласно появившейся информации, внутри компании Intel есть проект, в котором задействована команда, работающая над таким APU для серии Sapphire Rapids, которая, как ожидается, появится в 2022 или 2023 году. В максимальной комплектации предполагается процессор с 56 ядрами, кроме того, есть упоминание даже о 72-ядерном кристалле XCC. Новые APU и будет включать в себя дизайн с чиплетами. Однако вполне возможно, что все чиплеты не обязательно будут зарезервированы только для процессорных ядер, при этом останется место для интегрированной графики Intel Xe и модуля поддержки HBM. Intel Xe iGPU в таком мега APU тоже не будет обычным и, вероятно, сможет предложить производительность на уровне дискретных ускорителей.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru Топовая водянка от XPG уже в продаже -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Как указывает Moore’s Law Is Dead, такой APU Sapphire Rapids Xeon может хорошо работать за счет сокращения времени задержки обработки. Однако, как бы Intel ни старалась победить AMD, у последнего больше опыта в разработке и производстве подобных процессоров. Кроме того, что касается серверной части, то чипы Zen 3 EPYC Milan будут еще производительнее текущего поколения процессоров EPYC, а Zen 4 EPYC Genoa с их 96-ядерным монстром, наличием поддержки PCIe 5 и оперативной памяти DDR5, просто сотрут в порошок чипы Intel, если не произойдет какого-либо чуда.