AMD Ryzen 3 5300G линейки Cezanne для настольных ПК протестирован и продается на eBay
реклама
AMD Ryzen 3 5300G - это четырехъядерный настольный гибридный процессор на базе архитектуры Zen3. Процессор является частью серии Cezanne, которую компания AMD пока даже не анонсировала. Несмотря на этот довольно важный факт, некоторые продавцы на сайте eBay уже выставляют данные чипы на продажу. Предлагаемые процессоры представляют собой инженерные образцы с базовой тактовой частотой 3,5 ГГц и кодом OPN 100-000000262-30_Y. Источник образцов неизвестен, но производители процессоров обычно поставляют их производителям материнских плат и системным интеграторам для озакомления и тестирования перед официальным представлением широкой общественности.
Из описания видно, что поддержка процессора все еще является довольно ограниченной. Многие материнские платы в настоящее время не полностью поддерживают APU семейства Cezanne. В этой связи может возникнуть проблема с установкой встроенного графического драйвера, как утверждает продавец. Однако позже говорится, что можно установить бета-драйвер, который также предлагается продавцом.
реклама
В текущем состоянии процессор AMD Ryzen 3 5300G набирает 570 баллов в однопоточном тесте CPU-Z и 3003 балла в многопоточном.
Продавец также предоставил результаты тестов Cinebench R15 и R20, но только для многоядерного режима работы. В них процессор набрал 2068 баллов и 2685 баллов соответственно в обоих тестах.
реклама
Предшественник, основанный на архитектуре Zen2 (Renoir), не предлагался на рынке для самостоятельной покупки пользователями. Вместо этого AMD продавала процессоры только OEM-производителям. Правда компания AMD также выпустила чип Ryzen 3 PRO 4350G, который, по сути, имел те же характеристики и в розницу стоил 149 долларов США.
Более подробно о процессоре и его тестировани можно узнать, посмотрев обзорное видео от этого же продавца.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила