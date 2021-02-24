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Выход процессоров Intel Rocket Lake-S уже не за горами, поэтому неудивительно, что всё больше моделей данной линейки появляется на Geekbench. На этот раз настала очередь Core i7-11700KF, разблокированного процессора Rocket Lake-S, но без встроенной графики. Поэтому процессор Core i7-11700KF должен быть немного более дешевой версией Core i7-11700K. Таким образом, Core i7-11700KF станет хорошим вариантом для тех, кто планирует приобрести новый процессор поколения Rocket Lake-S и использовать его совместно с дискретной графической картой.

В сети появились результаты тестирования процессора Core i7-11770KF, которые в среднем составили 1798 баллов в одноядерном тесте Geekbench 5.3 и 10304 в многоядерном тесте. Согласно базе данных тестирования различных процессоров, полученный результат чипа Core i7-11700KF уступает Core i7-11700K. Для сравнения, Ryzen 7 5800X смог набрать только 1667 баллов, а соответствующий процессор текущего поколения Core i7-10700K всего 1373. В процентном отношении это означает, что Core i7-11700KF имеет примерно на 7% лучшую одноядерную производительность, чем Ryzen 7 5800X, и на 30% лучше, чем Core i7-10700K по тем же показателям.

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Аналогичным образом, Core i7-11700KF в среднем набирал на 15% больший результат в многоядерном тесте, чем Core i7-10700K, несмотря на номинально более низкие тактовые частоты. Средний показатель многоядерного теста процессора Core i7-11700KF составляет 10 304 баллов, что даже немного выше, чем у Core i9-10900, который имеет на два ядра больше. Однако Core i7-11700KF не может сравниться с многоядерной производительностью процессора AMD Ryzen 7 5800X, которая на 9% больше, чем процессор Rocket Lake-S.

В целом видно, что компания Intel добилась больших успехов с линейкой Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake-S, а также чипами Zen 3 Vermeer в одноядерных задачах. К сожалению для Intel, Ryzen 7 5800X предлагает большую производительность на ядро, чем сопоставимые процессоры Intel, и с более низким TDP.