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Последний защищенный флагман компании Ulefone с поддержкой сетей5G под названием Armor 11 5G, представляет собой уникальный аппарат. Все дело в том, что на его задней панели установлена специальная 20-мегапиксельная инфракрасная камера ночного видения. Для тех кому интересно узнать о характеристиках камеры ночного видения, Ulefone предоставила сравнительное видео, чтобы продемонстрировать ее преимущества.

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На видео тестер сравнил смартфоны iPhone 12, Xiaomi Mi 10 Ultra и Ulefone Armor 11 5G, чтобы проверить работу камеры. Все мы знаем, что для качественной съемки изображения нужно достаточно много света, который попадает на сенсор камеры. В помещении с естественным освещением характеристики камеры каждого из трех телефонов имеют свои особенности.

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Тестер переключил Armor 11 5G в режим ночного видения, чтобы активировать 20-мегапиксельную инфракрасную камеру. Затем видно, что только новый смартфон Ulefone может четко показать целевой объект в рамке видоискателя в полностью темном помещении. Два других телефона не показывают ничего, кроме темноты. При фотосъемке и Xiaomi Mi 10 Ultra, и iPhone 12 снимали изображение дольше, чем Armor 11 5G. Изображение, полученное новым Armor 11 5G, было довольно четким, и даже видно его отражение, в то время как изображения с двух других телефонов были, мягко говоря неудовлетворительными.

Особенностью режима ночного видения Armor 11 5G является получение изображений в черно-белом режиме без потери четкости. Он также поддерживает 2-кратный зум для лучшего захвата изображений на расстоянии. В целом, 20-мегапиксельная камера ночного видения Armor 11 5G позволяет снимать отличные, четкие фотографии при слабом освещении и в ночное время. Если кому-то нравится ночная съемка, наблюдение за дикой природой и другие занятия на свежем воздухе, то Armor 11 5G может стать хорошим подспорьем.

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Кроме того, смартфон и без камеры ночного видения представляет собой отличный защищенный телефон со всеми имеющимися на данный момент сертификатами защиты и набором отличных характеристик. Сердцем смартфона служит чипсет Mediatek Dimensity 800 5G, помощь которому оказывают 8 ГБ оперативной памяти, а также встроенный накопитель емкостью 256 ГБ. На данный момент информация о нем на сайте отсутствует, равно как и его стоимость, которая явно будет довольно высокой, так как его предшественник в лице Armor 10 5G без инфракрасной камеры стоит около 40000 рублей.