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NVIDIA GeForce RTX 3080 протестирована под нагрузкой без работающих вентиляторов

В сети появились изображения с процессом тестирования видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 в безвентиляторном режиме
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 Микал Вонг, основатель бренда Turemetal, специализирующегося на безвентиляторном оборудовании для персональных компьютеров, опубликовал интересные фотографии с видеокартой GeForce RTX 3080 в одном из своих корпусов. Turemetal UP10 - это безвентиляторный корпус ультра премиум класса, который стоит 770 долларов США. Это в сочетании с огромным дефицитом и значительным превышением рекомендованной розничной цены GeForce RTX 3080 означает, что система получилась очень дорогой.

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 Независимо от того, сколько это стоит, нам впервые представилось взглянуть на видеокарту GeForce RTX 3080, работающую при полной нагрузке без вентиляторов. Было бы неправильно сказать, что это первая RTX 3080, работающая без вентиляторов, поскольку большинство видеокарт премиум-класса уже имеют технологию 0 дБ, которая в основном останавливает вентиляторы при определенном температурном уровне. В данном случае, однако, рассматривается GeForce RTX 3080 при полной нагрузке, а если быть точным,  то под нагрузкой стресс теста Furmark.

 Система, установленная в корпусе Turemetal UP10, оснащена процессором AMD Ryzen 5 5600X мощностью 65 Вт, а видеокартой, которую использует Микал Вонг, является ASUS RTX 3080 TUF Gaming. Неясно, в каком режиме тестировалась видеокарта, но видно, что вся система потребляет 410 Вт энергии. И графическому процессору, и центральному процессору требуются специальные радиаторы, которые затем подключаются к массивному радиатору через большое количество тепловых трубок. Толщина этих тепловых трубок просто поражает.

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 Пройденный тест, который длился всего 4 минуты и 17 секунд, явно недостаточен, чтобы сделать какие-либо выводы. Официально видеокарта GeForce RTX 3080 имеет максимальную температуру 93 градуса Цельсия, что в основном является верхним пределом для графического процессора, но не обязательно для других компонентов, таких как память GDDR6X, которая может легко нагреваться выше 1000C.

 Из 410 Вт, потребляемых всей системой, блок питания подает 347 Вт только на графический процессор. Вероятно, это связано с заводским разгоном карты. Для сборки без вентилятора имеет смысл снизить предел мощности, что не должно сильно влиять на производительность.

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