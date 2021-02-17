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Сегодня в сети появились первые изображения флагманской видеокарты Sapphire Radeon RX 6900 XT TOXIC. Новинка оснащена гибридной системой с жидкостным и воздушным охлаждением, практически аналогичной видеокарте ROG Strix RX 6900 XT LC от компании ASUS или EVGA RTX 3090 KINGPIN. Универсальная система жидкостного охлаждения замкнутого цикла отводит тепло от графического процессора и чипов памяти, а радиатор с крупным 100 мм тихим вентилятором, расположенные непосредственно на видеокарте занимаются охлаждением остальных компонентов видеокарты, включая элементы системы питания.

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Внешняя часть жидкостной системы охлаждения отличается большим радиатором размером 360 мм x 120 мм, в которую включены три 120-мм вентилятора с ARGB с подсветкой, а две трубки с нейлоновой оплеткой соединяют её с картой. Кожух радиатора видеокарты и сам вентилятор также оснащены ARGB подсветкой, при чем на кожухе такие элементы расположены с трех сторон. Карта снабжается энергией по трем разъемам питания, которые, по сообщению портала VideoCardz, представляют собой комбинацию из двух 8-контактных и одного 6-контактного разъемов. Кроме того, также можно заметить специальный переключатель с двумя вариантами настройки BIOS. На представленных изображениях не показана панель выводов карты, но с большой долей уверенности можно сказать, что тип и количество разъемов будут идентичны эталонному дизайну. Тактовая частота графического процессора и чипов памяти карты также пока остаются неизвестны. Скорее всего в одном из пресетов BIOS частоты будут аналогичны эталонным, а во втором случае несколько выше, установленных AMD.