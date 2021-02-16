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Процессоры AMD Ryzen 5000 теперь смогут достигать тактовой частоты 5 ГГц

Процессоры AMD Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen 3 теперь могут достигать тактовой частоты 5,0 ГГц с обновлением утилиты Clock Tuner For Ryzen 2.1
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 Создатель CTR (Clock Tuner For Ryzen) Юрий Бублий объявил о последнем обновлении своего инструмента, который позволит пользователям, использующим процессоры AMD Ryzen 5000 для настольных ПК, достигать тактовой частоты 5 ГГц. Новое обновление CTR 2.1 также содержит ряд функций и обновлений пользовательского интерфейса.

 CTR (Clock Tuner For Ryzen) претерпел широкие изменения за последние несколько месяцев, и последнее обновление должно сделать так, чтобы тактовая частота 5 ГГц стала возможной для большинства пользователей, использующих процессор AMD Ryzen 5000 для настольных ПК.

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 Существует ряд функций, которые являются частью нового режима Hybrid OC, но основной из них является профиль PX, который считается лучшим решением для игр, тестов и общих рабочих нагрузок. Профиль PX обеспечивает стабильную фиксированную частоту, на которую не влияют никакие ограничения и тепловой пакет. Используя профиль PX, можно получить более высокие тактовые частоты при работе на более низком напряжении, чем предусмотрено по умолчанию.

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 CTR автоматически ищет лучшие ядра для профиля PX во время диагностики оборудования (для AMD Ryzen 5900X и 5600X 4 ядра максимум, для 5950X и 5800X - 6). CTR автоматически установит частоту для всех рекомендуемых ядер. Все остальные ядра, не входящие в группу, будут работать с пониженной частотой. Благодаря этому достигается максимальная стабильность и отказоустойчивость.

 Поскольку процессор очень часто работает с комбинированной нагрузкой из нескольких ядер, необходима высокая скорость оценки нагрузки для максимально точного переключения профилей. В зависимости от текущего рабочего профиля изменяется и частота опроса датчика. Профиль PX является наиболее чувствительным, период опроса датчика составляет 150 мс (для P1 - 250 и для P2 - 200). Для процессоров с 6, 12 или 24 ядрами время активации профилей P1 или P2 сокращается на 30%.

 Профиль P1 имеет более высокий приоритет, чем P2. P2 имеет более высокий приоритет, чем PX. Это позволяет избежать частого или ложного переключения профиля. Также это позволяет значительно снизить температуру процессора.

 Пока работает профиль PX, CTR будет контролировать ток-напряжение. Если это значение превышает 1,525 В, CTR автоматически перезапустит систему без подтверждения пользователя.

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 Еще одно обновление касается визуального интерфейса, который стал более минималистичным. Каждая кнопка имеет несколько функций, а также есть значок Rocket, который позволяет узнать, какой профиль CTR в настоящее время работает в вашей системе. В целом, владельцы процессоров AMD Ryzen 5000 Zen 3 для настольных ПК теперь могут относительно легко достичь 5 ГГц по сравнению с прошлым. Релиз CTR 2.1 будет доступен сначала для подписчиков Patreon, но очень скоро он будет выпущен для широкого круга пользователей.

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vorvort
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