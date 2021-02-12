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Появились сведения о процессоре Intel Ice Lake Xeon SP: 40 ядер, TDP 270 Вт и 2,3 ГГц

Сегодня в сети появилась информация о готовящемся к выходу серверном процессоре Intel Ice Lake Xeon SP с 40 ядрами и поддержкой PCIe 4.0
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 Инсайдер @momomo_us недавно обнародовал предполагаемые спецификации грядущего серверного процессора Intel Ice Lake Xeon SP. Предполагаемая серверный чип включает 40 ядер, работающих на частоте 2,3 ГГц, а также поддержку 8-канальной памяти стандарта DDR4 и 64 линий PCIe 4.0.

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 Хотя это выглядит шагом вперед по сравнению с процессорами Cascade Lake Xeon текущего поколения, проблема возникает при сравнении этого процессора с текущими и будущими процессорами AMD EPYC. Линейка EPYC Milan, которая должна выйти в этом году, получит значительные усовершенствования  и набор новых функций, кроме того, более высокий IPC чипов Zen 3 и 7-нм технологический процесс приведут к снижению затрат на электроэнергию в процессе работы.

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 Еще большее беспокойство у Intel должен вызвать тот факт, что AMD EPYC Genoa на базе Zen 4 также не за горами. При переходе к 5-нанометровому техпроцессу энергоэффективность будет значительно повышена, равно как и должны подрасти тактовые частоты, а в сочетании с улучшениями IPC нового поколения чипов и расширенными возможностями платформы, такими как поддержка DDR5, разница в общей стоимости владения может поставить серверные процессоры Intel Ice Lake в затруднительное положение.

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Теги

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