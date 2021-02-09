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Снимок экрана приложения CPU-Z подтверждает, что серия процессоров AMD Ryzen 5000G может снова дебютировать под маркой PRO. Кроме того, разместивший снимок инсайдер добавляет, что существует большая вероятность того, что серия Cezanne PRO на сокет AM4 не поступит в розницу.

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Процессор, показанный на снимке экрана CPU-Z, представляет собой 8-ядерный и 16-поточный чип на основе серии Cezanne для сокета AM4. Данная конфигурация ядер подразумевает, что этим процессором может быть Ryzen 7 PRO 5750G, поскольку Ryzen 5 5650G должен предлагать только 6 ядер и 12 потоков. В линейке Cezanne не должно быть большего количества ядер по сравнению с серией Renoir AM4.

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Согласно сообщению, APU несовместим с интерфейсом PCI Gen4 и не имеет встроенной графики Navi. По сравнению с настольной серией Ryzen 5000, кэш L3 также был уменьшен. Вся эта информация широко известна, поскольку AMD уже выпустила серию мобильных устройств на основе Cezanne для ноутбуков высокого класса. Таким образом, варианты для сокетов AM4 и FP6 основаны на одном и том же кристалле.

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Текущая версия BIOS для материнской платы ASUS Crosshair VIII Hero еще не полностью поддерживает процессор. Только прошивка AGESA 1.2.0.0 распознает процессор и позволяет системе на его основе заработать, так как он отличается от предыдущих инженерных образцов. Тактовая частота Infinity Fabric (FCLK) установлена на уровне 2300 МГц, а некоторые образцы якобы могут работать с частотой до 2500 МГц. Что касается тактовой частоты ядер, то разгон всех ядер составляет около 4,05 ГГц, но в текущем состоянии он может достигать 4,75 ГГц.

Утечка утверждает, что процессор поставляется с тем же кулером, что и Ryzen 7 5800X. Он предполагает, что данный процессор никогда не поступит в розничную продажу. На данный момент неясно, есть ли у AMD планы на не Pro серию Ryzen 5000G.