Сегодня компания Nvidia объявила о внедрении поддержки функции Resizable BAR в серию видеокарт GeForce RTX 3000, как для настольных вариантов, так и для мобильных графических карт нового поколения на архитектуре Ampere. Данная технология позволяет повысить производительность в игровых приложениях.

Resizable BAR - это дополнительная технология интерфейса PCI Express. По мере того, как игрок перемещается по игровому миру, память графического процессора (VRAM) постоянно передает текстуры, шейдеры и геометрию на ГП. С постоянно растущим размером современных игровых ресурсов это приводит к большому количеству запросов. Используя технологию Resizable BAR, ресурсы можно запрашивать по мере необходимости и отправлять полностью, чтобы центральный процессор мог эффективно обращаться ко всему буферу кадра.

Ноутбуки с видеокартами серии GeForce RTX 3000 и процессорами Intel и AMD будут поддерживать Resizable BAR с момента их выпуска в ближайшие недели.

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Чтобы настольные системы могли воспользоваться преимуществами Resizable BAR, потребуются видеокарта, материнская плата и графический драйвер, поддерживающие эту функцию. Новые видеокарты GeForce RTX, начиная с GeForce RTX 3060, будут иметь поддержку Resizable BAR. Компания NVIDIA и её партнеры по производству видеокарт также подготовят обновления BIOS для существующих плат GeForce RTX 3000 к марту текущего года. Кроме того, NVIDIA тесно сотрудничает с Intel, AMD и основными производителями материнских плат, включая ASUS, ASRock, EVGA, GIGABYTE и MSI, чтобы обеспечить поддержку Resizable BAR на широком спектре материнских плат.

"Intel работает с NVIDIA, чтобы включить Resizable BAR, являющуюся передовой технологией PCI-Express, во всей экосистеме ПК. Эта функция может дать геймерам дополнительный прирост FPS в игровом процессе на новых процессорах Intel H/S 11-го поколения и некоторых системах 10-го поколения в сочетании с поддерживаемыми видеокартами, включая графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 3000", - сказал Фредрик Хамбергер, генеральный директор Intel по сегментам ноутбуков премиум-класса.

Что касается со стороны самой компании Nvidia, то драйвер Game Ready с поддержкой Resizable BAR будет выпущен вместе с GeForce RTX 3060 в конце февраля.