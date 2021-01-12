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Qualcomm представила подэкранный датчик отпечатков пальцев нового поколения

Компания Qualcomm представила датчик отпечатков пальцев нового поколения для смартфонов и складных устройств
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 Дактилоскопические датчики под дисплеем становятся все более распространенными среди смартфонов  на системе Android, и похоже, что в будущем они никуда не денутся и станут устанавливаться даже в бюджетные устройства. Звуковой 3D-датчик первого поколения от Qualcomm нашел свое применение в устройствах Samsung, включая Galaxy S10, Galaxy S20 и Galaxy Note20. Несмотря на то, что они работают достаточно хорошо, у них были свои ограничения по скорости и площади контакта, но Qualcomm считает, что их 3D Sonic Sensor второго поколения решает эти проблемы.

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 Новый звуковой датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor второго поколения позволит увеличить размер рабочей поверхности сенсора на 77 процентов и повысить скорость его работы на 50 процентов в сравнении с первым поколением. Увеличенная площадь контакта не только означает, что пользователям не нужно так точно касаться экрана в области сенсора, но и будет собирать в 1,7 раза больше биометрических данных, что поможет ускорить процесс аутентификации. Он также имеет ультратонкий дизайн (всего 0,2 мм), что поможет производителям оборудования добиться минимальной толщины своих устройств. Кроме того, он также достаточно тонкий, чтобы быть совместимым со складными дисплеями, такими как у Samsung Galaxy Z Fold.

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 Компания Qualcomm анонсировала новый сенсор как раз перед запуском новой линейки Samsung Galaxy S21, где, как ожидается, дебютирует новый датчик. Это будет хорошей новостью для будущих владельцев грядущего флагмана Samsung, поскольку появлялись жалобы на то, что сенсоры Galaxy S20 и Galaxy Note 20 работают не так быстро, как хотелось бы покупателям. Увеличенный размер и скорость нового датчика Qualcomm, должны сделать флагманы 2021 года еще более привлекательными для пользователей.

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Теги

samsung qualcomm galaxy galaxy s20 galaxy note 20 galaxy s21 galaxy note20
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