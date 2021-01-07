Появилось изображение ядра процессора AMD Ryzen 5000 Cezanne
В сети появилось изображение готовящегося к выпуску APU Cezanne от AMD. Ожидается, что на следующей неделе компания представит свои процессоры серии Ryzen 5000, основанные на этой архитекуре. К сожалению, никакой дополнительной информации от источника нет.
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AMD Cezanne имеет такое же количество вычислительных ядер и графических ядер, что и APU Renoir и предлагает предлагает до 8 ядер, 16 потоков и до 8 графических ядер. Также, похоже, не изменится количество линий PCIe, общее число которых должно составить 20 линий. Мобильный чип Renoir (Ryzen 4000U/H) был ограничен 8 полосами, выделенными для дискретного графического процессора, по сравнению с 16 полосами, доступными в настольном варианте (Ryzen 4000G). Ходили только слухи, что преемник Cezanne под кодовым названием Rembrandt будет иметь поддержку PCIe Gen4, в настоящее время неясно, поддерживает ли Cezanne этот стандарт.
Быстрое параллельное сравнение показывает, что APU Cezanne могут быть примерно на 10% больше, чем APU Renoir. По оценкам портала Videocardz APU Cezanne имеет площадь 175 мм², что примерно на 20 мм² больше, чем у Renoir с его 156 мм². Увеличение размера связано с измененным дизайном ядра Zen3 и увеличенным кешем L3. Новая архитектура предоставляет процессору 16 МБ кэш-памяти третьего уровня, что в два раза больше по сравнению с APU Renoir.
AMD объявит о своей новой серии Ryzen 5000 11 января. Процессоры на базе этого APU дебютируют как в маломощных, так и в высокопроизводительных игровых ноутбуках. APU также может быть запущен в качестве серии процессоров для настольных ПК, о чем свидетельствует последняя утечка с APU Ryzen 7 5700G.
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