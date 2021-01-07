Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В сети появилось изображение готовящегося к выпуску APU Cezanne от AMD. Ожидается, что на следующей неделе компания представит свои процессоры серии Ryzen 5000, основанные на этой архитекуре. К сожалению, никакой дополнительной информации от источника нет.

реклама

AMD Cezanne имеет такое же количество вычислительных ядер и графических ядер, что и APU Renoir и предлагает предлагает до 8 ядер, 16 потоков и до 8 графических ядер. Также, похоже, не изменится количество линий PCIe, общее число которых должно составить 20 линий. Мобильный чип Renoir (Ryzen 4000U/H) был ограничен 8 полосами, выделенными для дискретного графического процессора, по сравнению с 16 полосами, доступными в настольном варианте (Ryzen 4000G). Ходили только слухи, что преемник Cezanne под кодовым названием Rembrandt будет иметь поддержку PCIe Gen4, в настоящее время неясно, поддерживает ли Cezanne этот стандарт.

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Быстрое параллельное сравнение показывает, что APU Cezanne могут быть примерно на 10% больше, чем APU Renoir. По оценкам портала Videocardz APU Cezanne имеет площадь 175 мм², что примерно на 20 мм² больше, чем у Renoir с его 156 мм². Увеличение размера связано с измененным дизайном ядра Zen3 и увеличенным кешем L3. Новая архитектура предоставляет процессору 16 МБ кэш-памяти третьего уровня, что в два раза больше по сравнению с APU Renoir.

AMD объявит о своей новой серии Ryzen 5000 11 января. Процессоры на базе этого APU дебютируют как в маломощных, так и в высокопроизводительных игровых ноутбуках. APU также может быть запущен в качестве серии процессоров для настольных ПК, о чем свидетельствует последняя утечка с APU Ryzen 7 5700G.