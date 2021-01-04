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Tachys, компания, о которой раньше ничего не было слышно, в настоящее время рекламирует новый игровой ноутбук с еще не вышедшими в продажу процессорами и видеокартами от AMD и NVIDIA соответственно. Ноутбук был обнаружен на портале My Laptop Guide.

Представленный мобильный компьютер Vortex 15 оснащен процессором AMD Ryzen 7 5800H поколения Cezanne на базе архитектуры Zen3, а также мобильной видеокартой среднего уровня NVIDIA GeForce RTX 3060 в варианте Max-P с 6 Гб памяти. На данный момент это первый ноутбук, предлагающий такой вариант графического процессора Ampere.

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Ноутбук явно является ODM устройством и есть большая вероятность, что мы увидим большое количество брендов, предлагающих один и тот же компьютер только под другими именами. Компания перечислила наиболее важные характеристики своего нового ноутбука Vortex 15.

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Tachys Vortex 15 - это 15,6-дюймовый ноутбук с панелью IPS разрешением Full HD, обеспечивающей 72% цветового охвата NTSC и частоту до 144 Гц. Кроме того, он поставляется с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с неизвестной частотой и твердотельным накопителем M.2 NVMe емкостью 1 ТБ. Компания четко заявляет, что их ноутбук имеет накопитель с шиной PCIe 3.0, а это означает, что APU Cezanne возможно не имеют поддержки интерфейса PCIe 4.0 gen.

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Компания Tachys заявляет, что ноутбук будет официально анонсирован на выставке CES 2021. Стоимость новинки уже известна и составляет 1099,99 долларов США. Однако стоит обратить внимание, что веб-сайт компании больше похож на бесплатный HTML-шаблон, чем на веб-сайт производителя игровых ноутбуков, поэтому необходимо подождать, пока более именитый бренд предложит свой ноутбук на основе этого устройства.