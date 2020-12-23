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Предстоящие процессоры Intel Rocket Lake-S уже близки к выпуску, а это значит, что в преддверии запуска можно ожидать утечек с показателями производительности. На данный момент появились сведения из CPU-Z и Cinebench о якобы инженерном образце (ES) процессора Rocket Lake-S.

Согласно скриншотам CPU-Z, опубликованным @OneRaichu, образец имеет 8 ядер / 16 потоков и смог достигнуть тактовой частоты в разгоне до 4,5 ГГц при тестировании на материнской плате MSI Z490I Unify (MSI 7C77). Он набрал 597,3 балла в однопоточном и 5686,2 за многопоточном тестах. Инсайдер также утверждает, что этот образец набирает 561 баллов в Cinebench R20 и 5214 баллов в Cinebench R20 в одно- и многопоточном тестах, а также 1444 балла в однопоточном тесте Cinebench R23.

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Предварительное сравнение этих результатов с Ryzen 7 5800X и Core i7-10700K показывает, что предложение AMD опережает Rocket Lake-S ES на 11% в одноядерном процессоре CPU-Z, в то время как новинка от Intel только на 4,5% быстрее по сравнению с Core i7-10700K. Ryzen 7 5800X также на 11% быстрее, чем Rocket Lake-S в тесте Cinebench R20 single, тогда как последний опережает Core i7-10700K на 8%.

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Интересно обстоят дела с многоядерностью, в которой Ryzen 7 5800X, что неудивительно, лидирует на 19% в CPU-Z. Фактически, даже Core i7-10700K имеет небольшое преимущество в этом тесте. Аналогичное преимущество на 17% наблюдается у Ryzen 7 5800X в Cinebench R20 над Rocket Lake-S, но новинка Intel опережает Core i7-10700K на 4,82%.

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Хотя эти предварительные результаты указывают только на номинальные улучшения по сравнению с Comet Lake, необходимо помнить, что частоты инженерного образца заблокированы, что не позволяет им достичь более высоких показателей.

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@OneRaichu также намекает на возможность того, что Core i9-11900K достигнет частоты в 5 ГГц, что поможет ему показать результат в 700 очков в одиночном тесте CPU-Z, остальная информация пока остается в секрете.