Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пару месяцев назад компания ASUS объявила о скором выпуске специальных графических карт и другой серии периферийных устройств для персональных компьютеров в ознаменование 40 годовщины японской аниме-серии GUNDAM. Компания выпустила ограниченную серию видеокарт, вдохновленную сериалом, состоящей из белых моделей. Самая быстрая модель из серии - RTX 3090 GUNDAM с новым дизайном кожуха:

реклама

В настоящее время компания ASUS предлагает свои флагманские видеокарты GeForce RTX 3090 флагманской линейки ROG STRIX в трех вариантах:





ASUS ROG STRIX RTX 3090 (Оригинал, GUNDAM, White Edition) анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ Все представленные выше видеокарты обладают схожими характеристики и имеют одинаковый дизайн платы. Единственная разница - это цвет кожуха и доступность в продаже. Белое издание было выпущено совсем недавно, поэтому потребуется время, прежде чем они появятся в магазинах в значительном количестве. Однако ROG STRIX GUNDAM ограничен азиатским рынком. Некоторые продавцы в настоящее время продают видеокарту в китайском розничном магазине JD, хотя на текущий момент её нет в наличии.

Один из пользователей Chiphell под ником kdtree смог даже сделать несколько фотографий. Из-за очень ограниченного количества видеокарт и региональных продаж, представленные фотографии могут стать единственным вариантом для относительно близкого знакомства с новинкой для многих любителей компьютерных игр. ASUS RTX 3090 GUNDAM отличается от остальных представителей серии оригинальной упаковкой и немного измененным дизайном системы охлаждения графической карты с измененной цветовой гаммой кожуха и металлической пластины на задней части изделия.

реклама

Видеокарты на базе нового дизайна имеют трехслотовыое исполнение и длину 32 сантиметра. ASUS GeForce RTX 3090 GUNDAM для работы требуется наличие в системнике качественного блока питания , способного выдавать честные 850 ватт, и оснащена тремя стандартными 8-контактными разъемами. Для подключения источника изображения карта имеет три порта DisplayPort 1.4 и два порта HDMI 2.1. Разъем USB Type-C на видеокарте отсутствует.

реклама

Еще одним отличием модели GUNDAM от других карт линейки является наличие RGB подсветки в верхней части кожуха.

реклама

Компания ASUS уже опубликовала ряд официальных фотографий видеокарты:

Рекомендованная стоимость ASUS ROG STRIX RTX3090 GUNDAM в Китае установлена на уровне 16 999 юаней ( около 2600 долларов ), что на 5000 юаней больше, чем у обычной версии.