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Предполагаемые характеристики смартфона OnePlus 9: Snapdragon 888, 6,55-дюймовый дисплей

Сегодня в сети появилась очередная утечка информации о грядущем смартфоне OnePlus 9, которая показывает не только новые изображения устройства, но и его технические характеристики
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 С момента официального анонса чипсета Qualcomm Snapdragon 888 возникла серия предположений относительно линейки OnePlus 9. На мероприятии по запуску нового чипсета OnePlus официально объявила, что будет его использовать в своем новом смартфоне. В серии OnePlus 9 должно быть как минимум два устройства - OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Однако есть также сообщения о возможном OnePlus 9E среднего или начального уровня. Сегодня появилась новая информация о OnePlus 9, а точнее новые изображения устройства.

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 Согласно отчету, данные изображения принадлежат опытному образцу OnePlus 9 5G. Однако есть некоторые детали, которые не соответствуют предыдущим отчетам. Во-первых, номер модели этого устройства - LE2117, что не похоже на нумерацию моделей OnePlus. Кроме того, устройство имеет странный логотип на задней панели.

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 Как известно, смартфон получил на задней панели модуль камер с двумя большими датчиками и одним маленьким датчиком. Рядом с камерой находится светодиодная вспышка. На передней панели в дисплее с левой стороны находится отверстие под фронтальную камеру. Лоток для SIM-карты расположен с нижней стороны смартфона. Кроме того на нем можно увидеть прокладку оранжевого цвета, что свидетельствует о наличие влагозащиты, правда какой степени остается загадкой.

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ONEPLUS 9 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

 Помимо изображений телефона, есть сопроводительные снимки экрана, на которых якобы показаны характеристики этого устройства. Согласно со скриншотов устройство будет использовать 6,55-дюймовый плоский дисплей разрешением FHD+ (2400 × 1080 пикселей) с соотношением сторон 20: 9, HDR и частоту обновления 120 Гц. Расположение портов и кнопок соответствует положениям устройств OnePlus. Однако, если этот отчет правдив, то OnePlus 9 5G будет иметь металлический (алюминиевый) корпус.

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 Что касается камеры, то скриншот также содержит информацию о наличие основной 12-мегапиксельной камеры с диафрагмой f/1.88. Странным выглядит наличие фронтальной камеры разрешением 4 мегапикселя с диафрагмой f/2.4. Это очень маловероятно для флагмана 2021 года. Возможно в компании решили применить технологию, которая несколько лет назад применялась компанией HTC с её так называемой UltraPixel камерой. Желающие узнать об этом побольше могут легко найти необходимую информацию самостоятельно на просторах Интернета.

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VRoman
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От пиков Radeon7 мой старый 1000Вт БП был покалечен на всегда. При запуске 3D удавалось увидеть цифры ниже 9в перед тем как БП отрубался или комп уходил в синьку. Теперь уже на 500Вт срабатывает защит...
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НАРОЧИТО ВЫЧУРНО
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ДА К ТЫ Ж ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁББББББНУУУУУУУУУУУУУТЫЫЫЫЫЫЫЫЫЙ
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Игорь Ииии
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Это по ходу гибрид пружинной лапки из "фирмогого держателя" и частью некой советской конструкции (мож школьной из кабинетов физики/химии, мож промышленной).
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НАРОЧИТО ВЫЧУРНО
00:09
Они и про графику никогда ничего не слышали. Но упоротые ебанашки с пеной у рта доказывают что там уберграфон, уберосвещения, детализация, физика, что не жалко две RTX 3090 купить ради неё.
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VRoman
00:05
Где? Уже два месяца ищу зелёный свет на официальную цену! Зелёный только у перекупщиков на ebay и Amazon. В магазинах вообще нет и не предвидится. В России уже цены уже ниже Американских. Стою в очере...
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Ultimauser
00:02
Ну ты смог убедить себя, что у тебя топовое железо (2013 года), почему другим нельзя?
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Den Fed
00:02
как спичка ...
Самая дешевая карта microSD на 1 ТБ оказалась быстрее дорогой Sandisk
Ultimauser
23:59
Как хорошо, что ты пиздабол без пруфов) Такова жизнь, кто-то летает, а кто-то пи3дит)
Неофициальный патч для Cyberpunk 2077 повышает производительность CPU Intel и AMD
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