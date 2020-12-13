Предполагаемые характеристики смартфона OnePlus 9: Snapdragon 888, 6,55-дюймовый дисплей
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С момента официального анонса чипсета Qualcomm Snapdragon 888 возникла серия предположений относительно линейки OnePlus 9. На мероприятии по запуску нового чипсета OnePlus официально объявила, что будет его использовать в своем новом смартфоне. В серии OnePlus 9 должно быть как минимум два устройства - OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Однако есть также сообщения о возможном OnePlus 9E среднего или начального уровня. Сегодня появилась новая информация о OnePlus 9, а точнее новые изображения устройства.
Согласно отчету, данные изображения принадлежат опытному образцу OnePlus 9 5G. Однако есть некоторые детали, которые не соответствуют предыдущим отчетам. Во-первых, номер модели этого устройства - LE2117, что не похоже на нумерацию моделей OnePlus. Кроме того, устройство имеет странный логотип на задней панели.
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Как известно, смартфон получил на задней панели модуль камер с двумя большими датчиками и одним маленьким датчиком. Рядом с камерой находится светодиодная вспышка. На передней панели в дисплее с левой стороны находится отверстие под фронтальную камеру. Лоток для SIM-карты расположен с нижней стороны смартфона. Кроме того на нем можно увидеть прокладку оранжевого цвета, что свидетельствует о наличие влагозащиты, правда какой степени остается загадкой.
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ONEPLUS 9 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Помимо изображений телефона, есть сопроводительные снимки экрана, на которых якобы показаны характеристики этого устройства. Согласно со скриншотов устройство будет использовать 6,55-дюймовый плоский дисплей разрешением FHD+ (2400 × 1080 пикселей) с соотношением сторон 20: 9, HDR и частоту обновления 120 Гц. Расположение портов и кнопок соответствует положениям устройств OnePlus. Однако, если этот отчет правдив, то OnePlus 9 5G будет иметь металлический (алюминиевый) корпус.
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Что касается камеры, то скриншот также содержит информацию о наличие основной 12-мегапиксельной камеры с диафрагмой f/1.88. Странным выглядит наличие фронтальной камеры разрешением 4 мегапикселя с диафрагмой f/2.4. Это очень маловероятно для флагмана 2021 года. Возможно в компании решили применить технологию, которая несколько лет назад применялась компанией HTC с её так называемой UltraPixel камерой. Желающие узнать об этом побольше могут легко найти необходимую информацию самостоятельно на просторах Интернета.
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