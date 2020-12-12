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Программное обеспечение AIDA64 теперь содержит информацию о графическом процессоре GeForce RTX 3080 Ti, будущей высокопроизводительной модели, дебют которой ожидается в начале следующего года. Видеокарта будет основана на графическом процессоре GA102 со смешанными спецификациями карт RTX 3090 и RTX 3080 без Ti. Хотя количество ядер CUDA еще не подтверждено, графическая карта должна получить 20 ГБ памяти стандарта GDDR6X, что значительно превосходит серию Raden RX 6000, которая в настоящее время ограничена 16 ГБ.

Кроме того, AIDA64 теперь также поддерживает графические карты начального уровня RTX 3050 и RTX 3060, анонс которых еще только предстоит. Первый графический чип основан на процессоре GA107-300, который представляет собой урезанный вариант самого маленького графического процессора Ampere, а второй чип основывается на кристалле GA106. В настоящее время NVIDIA планирует выпустить две модели на базе этого графического процессора с 6 ГБ и 12 ГБ памяти.

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Наконец, в последнюю версию включена поддержка видеокарт серии RTX 3000 для ноутбуков. В списке нет RTX 3080 Mobile, но RTX 3070 Mobile и RTX 3060 Mobile уже присутствуют. Похоже, что RTX 3070 Mobile планируется в трех вариантах, включая вариант с 16 ГБ памяти GDDR6.

Фактически, список выглядит как копия общедоступного списка устройств PCI, а это означает, что информация, вероятно, основана на предварительных данных об оборудовании и слухах.

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Бета-версия AIDA 64 Extreme 6.30.5523 от 11 декабря 2020 г. содержит следующую информацию: