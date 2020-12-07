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В 2021 году некоторые носимые устройства SAMSUNG лишатся дальнейшей поддержки

В 2021 компания Samsung откажется от поддержки некоторых устаревших по её мнению носимых устройств, и они будут не совместимы с новой линейкой смартфонов Galaxy S21
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 Рынок носимых устройств в 2020 году развивался огромными темпами, и ожидается, что в 2021 году он достигнет еще больших высот. Данный сегмент, который включает умные часы, смарт-браслеты, аудиоустройства TWS и другие носимые устройства, привлекает клиентов благодаря растущему количеству доступных продуктов предлагая отличное качество и функционал за приемлемую цену. Это один из немногих сегментов рынка электроники, который меньше пострадал от пандемии COVID-19, по этой причине многие компании присоединились к выпуску такого рода продукции в этом году. Данный факт не может радовать крупные и хорошо зарекомендовавшие себя бренды, так как хлынувшие на рынок более дешевые устройства отнимают значительную часть покупателей, предлагая схожий функционал и качество за меньшие деньги. Samsung является одной из самых востребованных компаний в этом сегменте, однако она производит только умные часы премиум-класса и уже готовит новые продукты к 2021 году, но, следовательно, она вынуждена  будет отказаться от поддержки некоторых предыдущих моделей, так как отвлечение сил и средств на это может замедлить выход новых устройств, а значит дать шанс другим компаниям занять еще большую долю.

 Согласно отчету, с запуском серии Galaxy S21 Samsung прекратит поддержку некоторых своих умных часов и фитнес-трекеров. Предполагаемый список носимых устройств, которые точно не будут работать с грядущими смартфонами серии Samsung Galaxy S21, включает:

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 - Samsung Galaxy Gear;

 - Galaxy Gear 2;

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 - Samsung Galaxy Gear 2 Neo;

 - Gear S;

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 - Samsung Gear Fit.

 По данным Galaxy Club, вышеуказанные устройства по-прежнему будут работать со старыми смартфонами Samsung. Большая проблема в том, собирается ли клиент купить новый смартфон Galaxy S21, владея старой моделью. На данный момент Samsung предоставила большое количество обновлений и поддержки для этих устройств, однако, похоже, что они подошли к концу.

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 Это является намеком для некоторых пользователей, которые все еще пользуются старым устройством, таким как Gear Fit или Gear S. В будущем может потребоваться заменить свое старое носимое устройство после покупки нового флагмана Galaxy. Компания Samsung может раскрыть более подробную информацию о полном списке устройств, поддержка которых заканчивается уже в ближайшие недели. Возможно, на мероприятии Galaxy S21 Unpacked компания раскроет более подробную информацию.

 Напомню, что выход новых флагманских смартфонов серии Galaxy S21 ожидается в январе наступающего 2021 года. 

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