Стали доступны новые рендеры смартфонов Samsung серии Galaxy S21
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Как известно смартфоны серии Galaxy S21 официально должны выйти в январе будущего года. Сегодня в сети появились новые рендеры смартфонов предоставленые инсайдером Ice Universe, и, хотя это рендеры на основе САПР, они дают хорошее представление о том, как устройство будет выглядеть в нескольких различных цветовых решениях.
Наиболее примечательной особенностью этого устройства является то, как на этот раз сделан модуль камеры. Вместо традиционного дизайна, который можно было видеть в сериях Galaxy S20 и Galaxy Note 20, Samsung решила пойти на некоторые изменения и представить гораздо более обтекаемый дизайн заднего блока камер, который выглядит практически на одном уровне с задней панелью смартфона.
Что касается остальной информации, на данный момент её не так много как хотелось бы. Известно только, что смартфон будет использовать новейшую однокристальную систему Snapdragon 875 от Qualcomm, а также собственный чипсет Exynos. Вариант установленного чипсета будет зависеть от региона проживания покупателя.
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Как всегда, стоит ожидать три модели в серии. Как уже говорилось они будут официально представлены в январе, при этом предварительный заказ начнется в том же месяце, а поставки последуют немного позже.
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