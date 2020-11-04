Умная маска PuriCare Wearable Air Purifier от LG появится в продаже в ноябре
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Компания LG представила свою «умную маску» для лица PuriCare ещё в августе, но до сих пор она не была доступна для покупки, теперь началась отгрузка данной маски розничным продавцам. LG начнет продавать PuriCare в Азии и на Ближнем Востоке в конце этого месяца, хотя еще не известно, сколько будут стоить такие маски. Точно так же остается неясным, будет ли компания продавать PuriCare на других рынках, например, таких как Европа и США.
PuriCare выглядит более крупной, чем обычная маска для лица, но это объясняется тем, что она обладает множеством расширенных функций. С одной стороны маски, LG разместила два фильтра H13-HEPA, которые, по утверждению компании, могут фильтровать до 99,95% бактерий, вирусов и аллергенов, переносимых по воздуху. Кроме того, приложение LG ThinQ уведомит покупателя данного гаджета о необходимости замены фильтров. PuriCare также имеет два вентилятора, которые могут работать на трех скоростях. Датчики, встроенные в маску, регулируют скорость вращения вентиляторов в соответствии с режимом дыхания конкретного человека, предположительно для обеспечения оптимального качества воздуха.
PuriCare поставляется в специальном футляре UVnano, который очищает маску, когда она не используется. LG также оснастила PuriCare аккумуляторной батареей емкостью 820 мАч, которая, по заявлению компании, должна работать от 4 до 8 часов без подзарядки. Зарядка аккумулятора PuriCare производится через порт USB Type-C и занимает около 2 часов.
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