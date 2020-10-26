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Десять лет назад компания Apple представила смартфон iPhone 4, который для своего времени выглядел очень изящно, стильно и привлекательно, благодаря строгим линиям и прямым углам. В линейке смартфонов 2020 года iPhone 12 компания решила вспомнить прошлое и предложила точно такой же дизайн в своих новых продуктах, естественно с поправкой на современные материалы, размер корпуса и дисплея.

Одним из спорных моментов в дизайне смартфонов являются достаточно острые грани устройств. Многие пользователи отказываются покупать и использовать чехлы для своих смартфонов, так как хотят выделиться из толпы и показать, что обладают столь желанным мобильным телефоном с надкушенным яблоком. Однако, похоже, что в случае с последней серией устройств, придется все-таки использовать чехлы, дабы избежать получения легких повреждений и шрамов на ладонях.

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Среди тех, кто первым купил iPhone 12, стали появляться жалобы на острые края устройства. В сети уже появились фотографии, свидетельствующие, что результатом использования нового iPhone могут стать ссадины и порезы на руках. Но есть и те, кто встали на защиту любимых гаджетов серии iPhone 12 и заявляли, что проблема сильно преувеличена.

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Безусловно, данная проблема при использовании смартфонов довольно надуманна, что нельзя сказать о претензии к автономности iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которая стала даже ниже чем у предшественников. Но это, как говорится, уже совсем другая история.