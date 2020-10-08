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Не для кого не секрет, что в связи с высоким спросом на новейшие видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 от компании Nvidia на рынке наблюдается острый дефицит графических карт нового поколения. Данное обстоятельство вынуждает многих пользователей желающих стать обладателями заветных видеокарт очень много переплачивать за них, разница с рекомендованной ценой порой достигает нескольких раз. Но как известно, если есть спрос, то будет и предложение. Этим пользуются многие нечистоплотные продавцы. Сегодня появилась информация, что подобными действиями грешит даже один из крупнейших партнеров компании MSI, который позволил себе выставить на продажу новейшие графические карты со значительно высокой наценкой.

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Данным партнером является Starlit Partner, которая по словам MSI, является отдельной торговой дочерней компанией, которая работает под управлением MSI. Основным родом деятельности данной компании является распродажа скопившихся на складах новых видеокарт MSI, а также отремонтированных устройств. Информацию о спекуляциях Starlit Partner обнаружил пользователь Redditor. Он заметил на торговой площадке eBay несколько объявлений от Starlit Partner о продаже новых видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 по значительно завышенным ценам.

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В объявлениях компании Starlit Partner числились видеокарты MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO по цене 1359 долларов, что на 600 долларов выше рекомендованной розничной цены, составляющей 759 долларов, а также MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO по цене 2399 долларов, что на 800 долларов больше рекомендованной Nvidia цены, составляющей 1599 долларов. Позже оба объявления были удалены.

После того, как проблема была обнаружена, компания MSI сегодня утром опубликовала заявление по поводу случившегося. Компания отметила, что Starlit Partner является торговым подразделением MSI, продающим излишки со складов. Однако, согласно заявлению, некая ошибка позволила Starlit Partner получить доступ к новейшим видеокартам, с которыми им не разрешено в настоящее время работать. Кроме того, MSI пообещала, что покупатели могут либо вернуть приобретенный графический процессор с полным возвратом средств, либо подать иск о частичном возмещении излишне уплаченных денежных средств относительно рекомендованной стоимости.