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Компания Zeiss является одной из самых известных компаний производящих оптические приборы мирового уровня, а производимые её объективы для фотокамер обладают отличными характеристиками и позволяют получать великолепные снимки. На рынке мобильных устройств компания также имеет свою нишу, например, не будет секретом, что она является изготовителем объективов для смартфонов линейки Sony Xperia, а также телефонов Nokia. Сегодня компания объявила, что её камера ZX1, анонсированная почти два года назад, стала доступна для предварительного заказа. Данная камера ориентирована в первую очередь на фотографов-профессионалов, однако, станет отличным выбором и для любителей.

Новая камера Zeiss ZX1 не является первой на рынке, работающей на базе операционной системы Android, кроме того на ней предустановленно приложение Adobe Lightroom, позволяющее пользователем редактировать свои фотографии на лету и получать представление о том, как они будут выглядеть после полной постобработки, а также позволяет проводить автоматическую синхронизацию отредактированных фотографий с Lightroom CC при подключении к компьютеру, а наличие в камере относительно большого 4,3-дюймового цветного сенсорного дисплея способствует комфортной работе с меню камеры и файлами.

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В камере Zeiss ZX1 используется беззеркальный полнокадровый датчик на разрешением 37 мегапикселей с фиксированным объективом Zeiss Distagon с фокусным расстоянием 35 мм и диафрагмой f/2.0. Электронный видоискатель камеры имеет разрешение 1080p. Фотографии хранятся на большом твердотельном накопителе емкостью 512 Гб, а благодаря встроенным Wi-Fi и Bluetoothих можно передавать сразу на подключенное устройство или в сеть. Фотографии также можно передавать на внешнее устройство хранения через порт USB-C.

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К сожалению, не многие смогут себе позволить обладать таким фотоаппаратом, так как его стоимость составляет 6000 долларов. Однако, как говорилось ранее, он предназначен в большей степени для профессиональных фотографов, для которых качество получаемых снимков и функционал имеют решающие значение.