В WhatsApp для Android появится возможность отключать уведомления навсегда, обновлен интерфейс и многое другое
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Приложение WhatsApp имеет огромную популярность среди пользователей смартфонов, однако, развивается крайне медленно. Другим популярным приложением является Telegram, но оно постоянно меняется, получает обновления, оставаясь при этом простым и понятным для рядового пользователя, чем и привлекает новых сторонников. А мессенджер WhatsApp остается на том же уровне, что и во времена своего появления.
Но ничто не вечно под луной и в WhatsApp грядут изменения. В очередной бета-версии приложения появился функционал схожий с остальными конкурирующими мессенджерами. На прошедшей неделе многие пользователи стали замечать, что в приложении появилась возможность удалять устаревшие медиа данные в автоматическом режиме, кроме того, обновлению подверглась страница звонков в бизнес-аккаунтах.
Также в приложении была добавлена функция, позволяющая отключать уведомления навсегда и обновлен интерфейс пользователя в мультимедийных меню в версии v2.20.201.10 для операционной системы Android. Данную информацию опубликовал ресурс WABetaInfo.
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Функция получения уведомлений «без звука» до настоящего времени была ограничена сроком в один год. Но в последней бета-версии компания наконец-то добавила опцию «Навсегда».
Также в новой бета-версии приложения WhatsApp появился новый пользовательский интерфейс для меню использования встроенной памяти, в котором теперь отображается намного больше информации, чем раньше. Сверху этой страницы будет отображаться удобный график с информацией об использовании памяти устройства. Внизу экрана есть возможность удалить ненужные файлы.
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Разработчики мессенджера WhatsApp в скором времени должны запустить давно ожидаемую многими функцию одновременной работы на нескольких устройствах с одной учетной записью. По данным WABetaInfo, функция уже находится на завершающем этапе разработки. Следующим шагом должен стать старт открытого бета-тестирования обновленного приложения.
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